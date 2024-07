Câu chuyện về cô gái niềng răng hỏng và hành trình 12 năm tìm lại nụ cười tự tin

Nỗi đau khi… 3 lần niềng hỏng

Cũng như bao bạn trẻ khác, Hải Anh tìm đến với niềng răng với mong muốn thay đổi ngoại hình, trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Thế nhưng, Hải Anh phải đối mặt với nỗi đau từ việc niềng răng khi mới học lớp 7. Trải nghiệm của Hải Anh khi lần đầu biết đến mắc cài kim loại là một cảm giác không mấy dễ chịu khi cô mắc phải sai lầm mà có lẽ không ít các đồng niềng trong chúng ta đều phạm phải đó là không đeo hàm duy trì. Khi niềng xong răng hô vẫn hoàn hô và thậm chí còn kèm thêm combo răng xô lệch và có xu hướng mất thẩm mỹ hơn trước.

Lần thứ 2 Hải Anh bén duyên niềng răng trong suốt tại một cơ sở nha khoa của Hàn Quốc có chi nhánh tại Việt Nam. Cứ nghĩ lần đầu tư thứ 2 của mình sẽ thành công, thế nhưng chưa đồng hành được ½ chặng đường thì Nha khoa đó bỗng dưng "bốc hơi".

Hải Anh - nạn nhân của việc niềng hỏng

Điều không may mắn tiếp tục khi Hải Anh niềng răng lần thứ ba tại một cơ sở khác do người quen giới thiệu. Nha sĩ ở đó không tiến hành chụp chiếu, chỉ lấy khuôn răng mà đã gắn mắc cài luôn. Sau 6 tháng niềng em được thông báo quá trình niềng của em đã hoàn tất. Do còn nhiều lăn tăn và nghi vấn nên Hải Anh đã quyết định tham khảo thêm 1 nha khoa khác, ở đó em được chuẩn đoán bị tiêu xương ổ răng và chân răng của mình đã bị lệch hết 40-45 độ do dùng sai lực kéo.

Răng xô lệch, chân răng bị nghiêng 40-45 độ ở cả 2 hàm

Bài học xương máu - Câu chuyện không của riêng các đồng niềng

Mất niềm tin khi ở bên ngoài nha tặc mọc như nấm sau mưa, Hải Anh quyết định lựa chọn đến bệnh viện để xử lý những "tàn dư" sau 03 lần niềng thất bại. Hải Anh cho biết: "Em gần như mất niềm tin, thật sự em nghĩ niềng răng thì cũng đơn giản thôi, nhưng không nghĩ rằng mình lại phải trải qua nhiều đau đớn như thế. Em lựa chọn bệnh viện vì em cảm thấy yên tâm và an toàn vì để xây dựng một bệnh viện thì không dễ như là mở 1 cái nha khoa, nên chắc chắn ở đó không bao giờ xảy ra tình trạng đóng cửa hoặc dừng hoạt động đột ngột."

Ở lần niềng răng này, sau khi tìm hiểu kỹ, Hải Anh đã quyết định lựa chọn Răng Hàm Mặt Bệnh viện Hồng Ngọc. Tại đây, em được thăm khám và chẩn đoán tình trạng một cách đầy đủ, bác sĩ giải thích rõ ràng tình trạng răng và đưa ra phác đồ niềng cho em kèm theo ký hợp đồng văn bản rõ ràng. Ấn tượng lớn nhất ở lần này đến với Hồng Ngọc theo Hải Anh chia sẻ đó là rất khác với những lần niềng trước vì từ cơ sở vật chất đến bác sĩ chuyên môn đều rất tốt, rất chuyên nghiệp, có phác đồ điều trị cá nhân hóa và tiến trình rõ ràng. Cũng nhờ đó mà chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi em đã bắt đầu thấy có sự thay đổi rõ rệt trên răng của mình, các khoảng trống đã bắt đầu xuất hiện để răng được dàn đều. Đến nay, sau 1 năm đeo niềng, răng của em đã đều, ổn định và chắc khỏe. Dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới em sẽ được tháo niềng lấy lại nụ cười tự tin của chính mình.

Hải Anh trước và sau khi niềng răng tại Răng Hàm Mặt Bệnh viện Hồng Ngọc

Câu chuyện của Hải Anh cũng chính là minh chứng cho việc lựa chọn địa chỉ niềng răng và bác sĩ uy tín sẽ giúp bạn sớm sở hữu nụ cười hoàn hảo mà không phải trải qua những gánh nặng về tài chính và tinh thần quá lớn.