Cất cánh cùng ngành sáng tạo: Khám phá nghề kỹ xảo VFX và Game 3D cùng Arena Multimedia

Sự kiện không chỉ mở ra cánh cửa ngành nghề cho các bạn trẻ yêu sáng tạo, mà còn mang đến góc nhìn chon thực, cập nhật về nghề nghiệp, xu hướng công nghệ và cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành này.

Bức tranh toàn cảnh về ngành nghề từ các "tay chơi hệ kỹ xảo"

Talkshow quy tụ những vị khách mời là các chuyên gia, nghệ sĩ kỹ xảo, 3D game designer dày dặn kinh nghiệm thực chiến, từng góp mặt trong loạt dự án lớn như: phim điện ảnh "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối", phim truyền hình "Phượng Khấu", các MV ca nhạc: "Hop On Da Show" (Tlinh x Lowg), "Cảm Ơn" (Marzuz), Anh Trai Say Hi theme song, TVC quảng cáo Thép Hòa Phát hay stage visual led "Cái Đẹp x I’m Thinking About You" được trình diễn tại We Choice Award 2024,...

Buổi talkshow tại Room 4: "Khám phá tiềm năng ngành VFX & Media"

Không chỉ chia sẻ quy trình làm việc, các kỹ thuật thường dùng, khách mời còn "vén màn hậu trường" của ngành VFX - từ khâu sản xuất TVC, media, MV đến các bộ phim điện ảnh và truyền hình, giúp các bạn trẻ hình dung rõ hơn về chuỗi công việc đằng sau những khung hình mãn nhãn.

Cập nhật xu hướng - Đón đầu công nghệ sáng tạo hiện đại

Một điểm nhấn quan trọng của talkshow chính là những chia sẻ về sự phát triển công nghệ đang định hình lại ngành sáng tạo như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Thực tế ảo (VR), Thực tế tăng cường (AR).... đang ngày càng được ứng dụng sâu vào quá trình sản xuất nội dung - từ phim ảnh, game cho đến các trải nghiệm tương tác hiện đại. Việc nắm bắt và ứng dụng công nghệ này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, mà còn mở ra khả năng sáng tạo vô hạn, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho những người trẻ trong ngành.

Buổi talkshow tại Room 2: "Thế giới 3D A-Z"

Diễn giả Vũ Cao Cường - Technical Art tại CTCP Đầu tư Công nghệ Tripsoft cũng dành thời gian chia sẻ sâu sắc về các engine mạnh như Unity và Unreal Engine - hai công cụ đang định hình lại toàn bộ sản xuất nội dung số. Những công nghệ này từ hỗ trợ làm game, đang dần trở thành chuẩn mực mới trong ngành VFX, nhờ khả năng render thời gian thực, tối ưu workflow và hỗ trợ sáng tạo linh hoạt hơn bao giờ hết.

Học được - Hiểu được - Truyền cảm hứng

Không chỉ mang tính học thuật và kỹ thuật, buổi talkshow còn là nơi truyền cảm hứng mãnh liệt về sự bền bỉ, đam mê và tiềm năng phát triển không giới hạn của ngành sáng tạo. Những câu chuyện thật - trải nghiệm thật - bài học thật từ các diễn giả đã tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ bước vào thế giới kỹ xảo và game.

Các bạn trẻ lấp đầy khán phòng của buổi talkshow tại Room 4

Các bạn trẻ lấp đầy khán phòng của buổi talkshow tại Room 2

Kết thúc talkshow, 350 vé xem phim được trao tặng như một món quà nhỏ gửi gắm: hãy xem - hãy thưởng thức - hãy tiếp tục nuôi dưỡng sự yêu thích dành cho những sản phẩm giải trí có giá trị văn hóa đại chúng. Từ "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối", "Bố già", "Phượng Khấu",.... Đến những sản phẩm tương lai mà chính các bạn sẽ góp phần tạo nên.

Arena Multimedia đã tặng 350 vé xem phim tới các bạn tham dự sự kiện

Mỗi cuộc gặp gỡ tại Arena Info Day đã trở thành điểm khởi đầu cho những giấc mơ nghề nghiệp được "render" bằng chính đam mê và nội lực của các bạn. Hãy cùng Arena Multimedia kiến tạo tương lai nghề sáng tạo của chính bạn!

