Carlsberg: Văn hóa phát triển quyết định hiệu quả chiến lược trong dài hạn

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress, bà Susanne Skippari – Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Nhân sự & Văn hóa Tập đoàn Carlsberg chia sẻ góc nhìn về triết lý lãnh đạo, hành trình thúc đẩy phụ nữ phát triển, cũng như cách Carlsberg xây dựng môi trường làm việc hòa nhập để mỗi cá nhân có thể phát huy trọn vẹn năng lực. Đồng thời, bà lý giải vì sao Carlsberg Việt Nam đang nổi bật như một thị trường triển khai DE&I theo lộ trình bài bản, có chỉ số đo lường rõ ràng và đang hình thành nguồn kế thừa lãnh đạo nữ vững vàng cho tương lai.

Bà gia nhập tập đoàn Carlsberg với vai trò phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự & văn hóa vào năm 2024. Điều gì đã thôi thúc bà nhận lời đảm nhiệm vị trí này, và Carlsberg đã để lại ấn tượng gì đặc biệt với bà ngay từ những ngày đầu tiên?

Tôi lựa chọn tập đoàn Carlsberg vì đây là một doanh nghiệp có bề dày di sản và sứ mệnh rõ ràng, nhưng đồng thời cũng mang trong mình khát vọng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Điều khiến tôi ấn tượng từ sớm là Carlsberg không nhìn tăng trưởng chỉ qua lăng kính kết quả kinh doanh mà còn đầu tư nghiêm túc vào những nền tảng tạo nên thành công bền vững như năng lực lãnh đạo, văn hóa tổ chức và sự phát triển dài hạn của con người.

Với cá nhân tôi, đây cũng là thời điểm rất phù hợp. Sau nhiều năm làm việc trong các môi trường toàn cầu, tôi càng tin rằng "chiến lược con người" không phải phần việc đứng phía sau, mà là động lực tăng trưởng mang tính chiến lược. Đặc biệt là ở những thị trường phát triển nhanh - nơi kỳ vọng liên tục dịch chuyển và áp lực cạnh tranh ngày càng cao.

Trên hết, tôi cảm nhận rất rõ niềm tự hào lan tỏa trong toàn tổ chức: tự hào về con người, về những thương hiệu mà chúng tôi vun đắp, và về cách Carlsberg luôn chọn làm mọi việc một cách đúng đắn và có trách nhiệm. Chính sự kết hợp giữa khát vọng và tinh thần nhân văn ấy tạo nên bản sắc rất riêng của Carlsberg, và cũng là lý do tôi muốn trở thành một phần của hành trình này.

Với phụ nữ khi bước vào các vị trí lãnh đạo cấp cao, theo bà đâu là những rào cản phổ biến nhất mà họ thường gặp phải? Và Carlsberg đang làm gì khác biệt để bảo đảm sự thăng tiến diễn ra một cách công bằng, có thể đo lường và bền vững?

Theo trải nghiệm của tôi, rào cản hiếm khi nằm ở năng lực. Phần lớn thách thức đến từ mức độ tiếp cận cơ hội, mức độ được nhìn thấy, và niềm tin vào hệ thống tổ chức.

Một rào cản phổ biến là sự đồng hành mang tính chủ động. Nhiều phụ nữ tài năng nhận được sự hướng dẫn và khích lệ tích cực, nhưng đôi khi lại thiếu những người sẵn sàng tiến thêm một bước: chủ động đề xuất, tạo cơ hội và ủng hộ họ khi các quyết định về vai trò tiếp theo được thảo luận. Bên cạnh đó, ở cấp độ lãnh đạo, đôi khi vẫn tồn tại những "luật chơi không viết ra", khi tiêu chí thành công không được diễn đạt đủ rõ ràng và dễ mang tính cảm nhận. Điều này khiến những người ít có cơ hội hiện diện trong các cuộc trao đổi quan trọng phải nỗ lực nhiều hơn để được nhìn nhận đúng mức.

Tại Carlsberg, chúng tôi tiếp cận vấn đề này một cách có hệ thống, bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ kế thừa lãnh đạo ngay từ sớm, chuẩn hóa cách đánh giá tiềm năng và mức độ sẵn sàng, đồng thời đặt kỳ vọng rõ ràng rằng mỗi lãnh đạo cần chủ động phát triển đội ngũ nhân tài đa dạng. Đây cũng là lý do Tập đoàn Carlsberg đặt mục tiêu cụ thể: đến năm 2030, 40% lãnh đạo cấp cao là nữ giới. Với chúng tôi, đây không phải là một con số mang tính biểu tượng, mà là chiến lược dài hạn để thúc đẩy tiến trình phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Điều chúng tôi hướng tới là tạo ra một hành trình thăng tiến công bằng hơn, minh bạch hơn, có thể đo lường được và bền vững theo thời gian, để phụ nữ có thể tự tin bước lên vai trò lãnh đạo và phát triển lâu dài trong tổ chức.

Carlsberg Việt Nam đang tạo ra những bước tiến rõ nét trong thúc đẩy lãnh đạo nữ. Theo bà, điều gì khiến cách tiếp cận DE&I tại Việt Nam trở nên nổi bật so với các thị trường khác trong Tập đoàn?

Điểm nổi bật ở Carlsberg Việt Nam nằm ở sự rõ ràng và tính hệ thống phía sau những kết quả đạt được. DE&I không được triển khai như những hoạt động riêng lẻ hay mang tính thời điểm, mà được xây dựng như một lộ trình dài hạn với ưu tiên cụ thể, chỉ số đo lường rõ ràng và trách nhiệm lãnh đạo đi kèm.

Carlsberg Việt Nam đang tạo được động lực tích cực trong phát triển lãnh đạo nữ, với hơn 33% vị trí lãnh đạo cấp cao do nữ giới đảm nhiệm. Quan trọng hơn, công ty đang chủ động xây dựng nguồn kế thừa cho tương lai: 50% nhân sự trong nhóm kế nhiệm "Sẵn sàng ngay / Sẵn sàng trong giai đoạn tiếp theo" là nữ giới, vượt mục tiêu đề ra là 45%. Đây là một tín hiệu cho thấy hòa nhập không chỉ hiện diện ở bức tranh hiện tại, mà còn được củng cố bằng mức độ sẵn sàng cho chặng đường phía trước.

Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam đã chính thức ký kết Bộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (Women’s Empowerment Principles – WEPs) vào năm 2025, khẳng định bình đẳng giới không chỉ là tinh thần được khuyến khích, mà được hỗ trợ bằng định hướng rõ ràng và hành động cụ thể. Sự kết hợp giữa cam kết mạnh mẽ, đầu tư phát triển năng lực và quản trị nguồn kế thừa dựa trên dữ liệu đã giúp Việt Nam trở thành một điểm sáng trong hành trình DE&I của Tập đoàn.

Cuối cùng, bà muốn gửi gắm thông điệp gì đến đội ngũ nhân sự tại Việt Nam, đặc biệt là những phụ nữ đang nuôi dưỡng khát vọng lãnh đạo, khi Carlsberg Việt Nam bước vào chặng đường 2026 và xa hơn?

Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất của chúng tôi hiện nay – tốc độ nhanh, nhiều tham vọng và luôn mở ra những cơ hội mới. Thông điệp tôi muốn gửi tới đội ngũ tại Việt Nam là: tăng trưởng bắt đầu từ tư duy, nhưng để đi đường dài, cần thêm kỷ luật. Hãy không ngừng học hỏi, chủ động tạo ra giá trị mỗi ngày và bồi đắp năng lực để vững vàng thích nghi trong một môi trường luôn chuyển động.

Với những phụ nữ nuôi dưỡng khát vọng lãnh đạo, tôi muốn nhắn thêm rằng: đừng chờ đến khi mình "đủ hoàn hảo" rồi mới bước lên. Hãy chủ động tìm kiếm phản hồi từ sớm, xây dựng một mạng lưới đồng hành đáng tin cậy, và chọn những trải nghiệm đủ thử thách để giúp bạn trưởng thành nhanh hơn. Và quan trọng không kém, hãy lựa chọn những tổ chức nơi cơ hội được trao dựa trên năng lực và kết quả thực chất, chứ không bị giới hạn bởi những định kiến vô hình.

Tại Carlsberg Việt Nam, chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng một môi trường nơi mọi người có thể làm tốt, cảm thấy thuộc về và có cơ hội phát triển. Những tiến triển chúng tôi đang thấy hôm nay – bao gồm một nguồn kế thừa lãnh đạo nữ vững chắc – là minh chứng rằng khi nhân tài gặp đúng cơ hội, tổ chức có thể tiến xa hơn một cách bền vững. Đó là hành trình mà chúng tôi cam kết tiếp tục theo đuổi trong dài hạn.