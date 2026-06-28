Cape Verde vừa tạo kì tích ở World Cup 2026, đội trưởng lại bị điều tra vì cáo buộc hiếp dâm nữ phiên dịch viên gây chấn động

Đội trưởng Cape Verde bị điều tra cáo buộc hiếp dâm nữ phiên dịch trước thềm World Cup 2026.

Ryan Mendes, đội trưởng tuyển Cape Verde, đang bị cảnh sát New Zealand điều tra sau cáo buộc tấn công tình dục một nữ phiên dịch viên người Brazil trong chuyến du đấu hồi tháng 3.

Theo thông tin được Globo đăng tải, người phụ nữ là phiên dịch viên theo hợp đồng của Liên đoàn Bóng đá New Zealand, được phân công hỗ trợ đội tuyển Cape Verde trong chuyến du đấu tại châu Đại Dương hồi cuối tháng 3. Vụ hiếp dâm được cho là xảy ra ngày 27/3 nằm trong thời điểm Cape Verde đang thi đấu hai trận giao hữu tại New Zealand. Đội tuyển này để thua Chile 2-4 trước khi hòa New Zealand và thắng trên loạt luân lưu ba ngày sau đó.

Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng cô được mời đến một căn phòng của đội tuyển trong khách sạn vì nghĩ sẽ làm nhiệm vụ phiên dịch. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô cho biết đó là một buổi gặp mặt mang tính "xã hội". Sau khi trở về phòng do cảm thấy không khỏe, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Theo lời tố cáo, Ryan Mendes đứng bên ngoài, sau đó ép vào phòng và tấn công tình dục cô. Nạn nhân cũng cáo buộc cầu thủ 36 tuổi đã bóp cổ, đấm và cắn mình khi cô tìm cách chống cự và bỏ chạy.

ĐT Cape Verde vừa giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026, tạo kì tích hiếm gặp. Tuy nhiên, đội trưởng Cape Verde lại đang dính cáo buộc hiếp dâm gây chấn động (Ảnh: Getty)

Theo nguồn tin, cảnh sát New Zealand đã thu thập hình ảnh các vết thương, hồ sơ khám pháp y cùng kết quả kiểm tra y tế của người phụ nữ. Những bức ảnh được chụp sau vụ việc cho thấy cô bị rách ở miệng, bầm tím vùng cổ và chân. Ngoài việc giám định pháp y, nạn nhân còn được hỗ trợ tâm lý tại phòng khám.

Người phụ nữ cho biết cô đã liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Cape Verde để thông báo vụ việc nhưng không nhận được sự hỗ trợ. Cảnh sát New Zealand được cho là đã thu giữ hình ảnh từ camera an ninh của khách sạn và hiện vẫn đang xem xét liệu có đủ căn cứ để khởi tố hay không.

Ryan Mendes đã bị điều tra từ ngày 10/4. Hiện anh khoác áo CLB Igdir FK tại giải hạng Nhì Thổ Nhĩ Kỳ và vừa đá chính cả ba trận vòng bảng, góp công giúp Cape Verde lần đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đội bóng châu Phi sẽ gặp Argentina ở vòng knock-out tại Miami.

Liên đoàn Bóng đá New Zealand trả lời Globo: "Chúng tôi hiểu vụ việc này thuộc thẩm quyền của Cảnh sát New Zealand, vì vậy họ là cơ quan phù hợp để bình luận về tình hình". Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Cape Verde chưa phản hồi về vụ việc.