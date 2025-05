Thuận Nguyễn - Bích Ngọc là cặp đôi vướng tin đồn phim giả tình thật vì màn hợp tác quá thành công ở bộ phim Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Hiện phim vẫn còn đang lên sóng những tập cuối, khán giả vô cùng tò mò về cái kết của cặp đôi Bình An - Trung Quân khi hai người phải đối diện với quá nhiều sóng gió mà vẫn chưa thể hạnh phúc.

Mới đây nhất, sau sức hút không ngờ của Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp và vai Bình An, Bích Ngọc đã tổ chức buổi fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp. Thuận Nguyễn cũng là một trong số ít những khách mời tại chương trình này. Tại sự kiện, hai người thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương, có nhiều khoảnh khắc tình tứ trước ống kính và rất nhiều khán giả, không hề ngần ngại dù trước đó đã dính tin đồn hẹn hò. Những khoảnh đáng yêu của cặp đôi nhanh chóng được người hâm mộ truyền tay nhau mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Tin đồn hẹn hò, phim giả tình thật của hai người cũng vì thế mà triếp tục lan rộng.

Đặc biệt, không chỉ có nhiều khoảnh khắc thân mật, Thuận Nguyễn - Bích Ngọc còn bị chính đồng nghiệp của mình "tố cáo" mối quan hệ. Cụ thể, Dũng Bino, một người bạn diễn của cặp đôi ở Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, cũng có mặt tại sự kiện. Tại đây, Dũng Bino tặng quà cho cả Bích Ngọc lẫn khán giả. Khi nói chuyện với nữ chính về món quà này, Dũng Bino bất ngờ trêu đùa một câu, nhắc trực tiếp về Thuận Nguyễn dù lúc đó nhà trai không có mặt: "Em chỉ thích Thuận Nguyễn thôi đúng không? Mình không có cửa đúng không mọi người?".

Trước đó, ở một buổi phỏng vấn của cả ekip làm phim, Dũng Bino cũng là người liên tục đẩy thuyền cặp đôi Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Nam diễn viên trẻ liên tục "dí" Bích Ngọc, bắt cô trả lời về cảm xúc khi hôn Thuận Nguyễn khiến cho Bích Ngọc phải dùng tay bịt miệng Dũng Bino nhưng không được. Thái độ của Dũng Bino, cách Bích Ngọc nín thinh mỗi khi bị đồng nghiệp trêu chọc càng khiến khán giả nghi ngờ về mối quan hệ của cô với Thuận Nguyễn

Trong Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Bích Ngọc hóa thân thành Bình An - một cô gái sinh ra trong gia đình tài phiệt, nhưng lại sớm lưu lạc, mất trí nhớ khi còn nhỏ. Cô không hề hay biết, người cưu mang cô suốt bao năm lại chính là kẻ âm thầm giật dây, chiếm đoạt thân phận thật sự của cô. Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, Bình An vẫn luôn giữ được trái tim lương thiện, tinh thần lạc quan và đặc biệt là niềm đam mê với nghề thêu truyền thống - vốn là nghề gia truyền của gia đình cô. Chính tình yêu thêu thùa ấy đã trở thành sợi dây vô hình kết nối cô với cha mẹ ruột, dù cô không hề nhận ra họ. Trong khi đó, Thuận Nguyễn đảm nhận vai Trung Quân - một chàng trai mang nhiều tổn thương từ thuở bé, luôn phải khoác lên mình vẻ ngoài tươi cười, bất cần để che giấu nỗi cô đơn trong chính gia đình mình. Trung Quân và Bình An từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, nhưng sau nhiều năm thất lạc, khi gặp lại, cả hai không còn nhận ra nhau, mở ra một câu chuyện tái ngộ đầy trắc trở và xúc động.

