Cặp đôi lắm chiêu trò nhất showbiz: Hết ly hôn giả, vợ lại lên truyền hình khoe cách quản chặt chồng kém 18 tuổi

Sáng 21/1, tờ Koreaboo đưa tin những chia sẻ của nữ diễn viên kiêm Hoa hậu Ham So Won trong 1 tập show Taste Of Wife vừa trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Hàn. Ngay trên sóng truyền hình, nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 hồn nhiên khoe về cách quản chặt ông xã Trần Hoa kém 18 tuổi: “Tôi liên tục đăng nhập vào tài khoản Instagram của chồng để xóa những tin nhắn trực tiếp người khác gửi cho anh ấy”.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên khẳng định có động thái quyết liệt để ông xã không thể nhắn tin cho người lạ: “Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những tin nhắn có nội dung kiểu ‘Anh Trần Hoa ơi, em nghĩ chị Ham So Won xóa tin nhắn em gửi cho anh rồi ạ’. Đương nhiên tôi sẽ xóa chúng cho bằng hết thì thôi”. Trước ống kính, Ham So Won còn hồn nhiên tiết lộ, ông xã Trần Hoa đều biết những việc cô làm.

Ham So Won khoe chuyện quản chặt chồng trẻ trên sóng truyền hình

Cặp đôi khiến công chúng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác với nhiều phát ngôn, động thái gây xôn xao

Trên các diễn đàn, netizen nhận định những chia sẻ của nữ diễn viên họ Ham đều nhằm mục đích gây sự chú ý, có thể sai khác so với thực tế. Những khản giả này cũng nhấn mạnh vào việc đã hoàn toàn mất niềm tin ở Ham So Won - Trần Hoa do trước đó cặp đôi 5 lần 7 lượt bị bóc màn kịch giả tạo, lừa dối dư luận. Không ít cư dân mạng tỏ ra ngao ngán, gán cho Ham So Won - Trần Hoa danh hiệu cặp đôi lắm chiêu trò nhất Kbiz.

Còn nhớ hồi tháng 4 năm ngoái, Ham So Won gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly hôn chồng trẻ kém 18 tuổi Trần Hoa. Nguyên nhân chia tay đến từ việc cô không thể chịu nổi cảnh ông xã cùng gia đình nhà chồng bị dư luận công kích, “ném đá”.

Cách đây khoảng 1 năm, Ham So Won - Trần Hoa phủ sóng truyền thông với tin ly hôn

Thế nhưng, ngay sau khi tuyên bố ly dị, Ham So Won - Trần Hoa lại livestream cùng nhau và tương tác thân mật “như chưa hề có cuộc chia ly”. Đến lúc này, công chúng mới vỡ lẽ mọi chuyện. Thì ra cặp đôi chỉ ly hôn giả nhằm gây sự chú ý. Từ đó đến nay, Ham So Won nhiều lần khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã lên trang cá nhân.

Trước đó, trong năm 2022, cặp đôi trở thành “cái gai” trong mắt công chúng vì bị tố “phông bạt”, làm lố, nói dối về gia thế khi tham gia 1 show truyền hình.

Cặp đôi xuất hiện trên sóng livestream ngay sau khi... tuyên bố chia tay

Trong những tháng gần đây, Ham So Won khoe nhiều khoảnh khắc ấm áp bên chồng trẻ lên trang cá nhân

Sau loạt ồn ào thị phi, Ham So Won tuyên bố giải nghệ. Hiện tại, cựu Hoa hậu và ông xã kém 18 tuổi chuyển sang Việt Nam định cư. Nữ diễn viên 7X cho biết vợ chồng cô chọn sống ở mảnh đất hình chữ S xinh đẹp để tiện cho việc kinh doanh.

Cặp vợ chồng lắm chiêu hiện định cư ở Việt Nam. Nữ diễn viên họ Ham cũng tuyên bố rời khỏi làng giải trí để tập trung kinh doanh

Nguồn: Koreaboo