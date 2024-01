Rầm rộ tin Thang Duy ly hôn đạo diễn Hàn ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm ngày cưới, người trong cuộc nói gì?

Chiều 10/1, tờ TVReport đưa tin Thang Duy gần đây vướng tin đồn ly hôn đạo diễn Kim Tae Yong ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Theo nguồn tin, cặp đôi xảy ra bất hòa và đã sống ly thân được 1 khoảng thời gian, khiến netizen vô cùng lo lắng.

Thế nhưng, minh tinh Hoa ngữ vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin ly dị chồng đạo diễn khi làm khách mời trong chương trình The Do Show vào hôm 9/1: “Tôi sẽ không bao giờ ly hôn anh Tae Yong”. Nữ diễn viên sinh năm 1979 cho biết có những khoảng thời gian cô phải sống xa ông xã do liên quan tới chuyện học tập của con gái 8 tuổi.

Thang Duy phủ nhận tin đồn ly hôn chồng Hàn trong 1 chương trình mới đây

Thang Duy - Kim Tae Yong là 1 trong những cặp đôi Hoa - Hàn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng

Trước ống kính, nàng đại Hoa đán không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho ông xã: “Tôi thường hay nói đùa với con gái rằng những người quan trọng nhất trong đời tôi là cha mẹ, sau đó là ông xã Tae Yong còn con bé đứng hàng thứ 3. Con bé nghe xong thường tỏ vẻ hơi buồn bã. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại nói rằng: ‘Rồi tới 1 ngày nào đó, con cũng sẽ gặp được người đàn ông tốt như cha con’ để an ủi con bé”.

Cũng trong show mới đây, Thang Duy còn dành nhiều lời khen “có cánh” cho chồng Hàn: “Tae Yong là 1 người cha tuyệt vời, không bao giờ từ chối con gái bất cứ điều gì”.

Thang Duy lần đầu gặp gỡ đạo diễn Kim Tae Yong trên phim trường Thu Muộn (2010). 3 năm sau, họ gặp lại nhau tại Hàn Quốc khi Thang Duy tới đây để quay quảng cáo. 2 người quyết định tiến lên giai đoạn mới, từ tình bạn thành tình yêu. Đạo diễn Hàn cùng nữ minh tinh đình đám chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ lãng mạn hồi giữa năm 2014. Cặp đôi vỡ òa chào đón con gái đầu lòng sau đó 2 năm.

Thang Duy - Kim Tae Young kết hôn cách đây đúng 10 năm

Nguồn: Koreaboo