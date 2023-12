Cặp đôi hot nhất phim Hàn hiện tại "tình tứ" ngọt hơn cả đường: Nhà gái cười một cái là sáng bừng khung hình

Thời điểm hiện tại, My Demon vẫn là một trong những bộ phim hot nhất màn ảnh Hàn ngữ. Trong những diễn biến mới, hai nhân vật chính Jeong Gu Won (Song Kang) và Do Do Hee (Kim Yoo Jung) đã xác nhận tình cảm dành cho nhau. Không chỉ vậy, họ còn có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Đây là những gì đã được hé lộ thông qua loạt poster mà SBS "nhá hàng" trước thềm tập mới.

Dễ thấy, Jeong Gu Won và Do Do Hee đều đang rất hạnh phúc, Do Do Hee còn nở nụ cười tươi sáng bừng cả khung hình. Có thể ở chặng đường tương lai, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều chông gai, thử thách. Tuy nhiên hiện tại, cả hai đang tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và khán giả xem phim cũng vậy.

Cho những ai chưa biết, My Demon là bộ phim lãng mạn - kỳ ảo, kể về mối tình giữa chàng quỷ Jeong Gu Won và nữ tài phiệt xinh đẹp Do Do Hee. Vì lý do nào đó, ấn ký chứa đựng sức mạnh của Jeong Gu Won "nhảy" sang người Do Do Hee và nếu cô gặp bất trắc gì, ấn ký này sẽ vĩnh viễn biến mất.

Không còn cách nào khác, cho đến trước khi lấy lại ấn ký sức mạnh thuộc về mình, Jeong Gu Won buộc phải ở cạnh để bảo vệ cô. Hai người vờ kết hôn với nhau nhưng về sau lại cưới giả yêu thật.

Bộ phim My Demon do Song Kang và Kim Yoo Jung đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.