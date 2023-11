Cặp đôi HIT triệu views Hoàng Duyên - JSOL tái hợp

Cặp đôi Hoàng Duyên - JSOL đang kết hợp rất ăn ý

Mới đây, Hoàng Duyên và JSOL đã chính thức hé lộ về sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Trên taxi chẳng muốn về nhà" do chính Hoàng Duyên sáng tác.

Dù chỉ "nhá hàng" một vài câu hát trong teaser MV, nhưng giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và lời ca đượm buồn đã đủ đốn tim khán giả: "Ngồi trên taxi, chẳng muốn về nhà. Bác tài hỏi tôi đi đến đâu? Tôi bảo bác cứ đi thật xa. Chợt vang lên trên radio, vài bài hát thật buồn. Có áng mây đang kéo tới, mưa trong lòng tôi rơi".

"Trên taxi chẳng muốn về nhà" sở hữu lời ca đậm chất tự sự, tập trung miêu tả tâm tư của những con người thấy cô đơn, lạc lõng giữa đời thường.



Trước đó, Hoàng Duyên và JSOL cũng từng kết hợp để tạo nên bản hit "Sài Gòn hôm nay mưa".

Hiện tại, MV đã vượt qua cột mốc 25 triệu lượt xem trên kênh YouTube và đạt gần 24 triệu lượt nghe trên Spotify, cũng từng đạt vị trí cao trên các Bảng xếp hạng nhạc số trong thời gian ra mắt.

Tương đồng với "Sài Gòn hôm nay mưa", sáng tác mới của Hoàng Duyên - "Trên taxi chẳng muốn về nhà" hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo đồng cảm với những trái tim đang chất chứa tâm sự.

Đặc biệt, teaser MV "Trên taxi chẳng muốn về nhà" còn hé lộ khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp trên đường phố châu Âu cổ kính. Hoàng Duyên và JSOL đã thực hiện MV này trong chuyến đi châu Âu vừa qua của mình, lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng để dành tặng khán giả.

Chọn ra mắt trong thời điểm cuối năm, MV "Trên taxi chẳng muốn về nhà" sẽ trở thành một món quà âm nhạc ý nghĩa và đong đầy cảm xúc mà Hoàng Duyên và JSOL đem đến.

Cả hai thu hút khán giả bởi khả năng sáng tác, giọng hát tình cảm cùng vẻ ngoài duyên dáng

Năm 2023, Hoàng Duyên và JSOL đã tham gia chương trình thực tế kết hợp du lịch và âm nhạc "Melo - Đi". Bên cạnh những màn trình diễn solo để cover lại hàng loạt ca khúc Vpop nổi tiếng thì Hoàng Duyên và JSOL cũng có màn song ca mượt mà trong chương trình như "Say you do", "Buồn thì cứ khóc đi", "Cho bạn cho tôi".

Có thể nói, cặp đôi "em út" - "anh cả" của nhà DreamS Entertainment đang là một trong những cặp "bài trùng" trong âm nhạc khi Hoàng Duyên sở hữu chất giọng da diết, ngọt ngào còn JSOL lại có giọng hát ấm áp, hiện đại.