Sân khấu hoành tráng của Cổng âm nhạc đa giác quan GENfest: Những khoảnh khắc khó quên với hàng chục nghìn khán giả tại The Global City

Ngày 4 - 5/11 vừa qua, Lễ hội âm nhạc GENfest đã chính thức diễn ra tại The Global City - Trung tâm mới TP.HCM (Đỗ Xuân Hợp, An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM). Thu hút tới hàng chục nghìn khán giả tham dự trong 2 đêm, GENfest để lại ấn tượng mạnh mẽ với sân khấu âm nhạc đỉnh cao, quy tụ dàn line-up hot nhất dịp cuối năm 2023. 4 nghệ sĩ Hàn Quốc - Lee Hyo Ri, HyunA, ZICO, Zion.T cùng 11 nghệ sĩ Việt - B Ray, GREY D, MONO, tlinh, HIEUTHUHAI, Wren Evans, Obito, Low G, GDUCKY, Pháo, Gill đã cùng nhau cống hiến hết mình, đem đến 11 "mini concert" trọn vẹn từ phần nghe đến phần nhìn cho người hâm mộ.



Sân khấu của GENfest sở hữu hệ thống âm thanh, ánh sáng hàng đầu, đem đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời cho khán giả. Xuyên suốt chương trình, những màn bắn pháo hoa, pháo giấy, hiệu ứng lửa, khói… cũng được tận dụng tối đa, tạo nên khung cảnh rực rỡ và choáng ngợp không thể nào quên. Đồng thời, phần hiệu ứng trên màn hình LED lớn ở các phần trình diễn cũng được đội ngũ thực hiện GENfest và các nghệ sĩ "mạnh tay" đầu tư concept thú vị, đẹp mắt, cộng hưởng cùng âm nhạc để đem lại cảm xúc cho người xem.

Dù quy tụ dàn line-up "khủng", nhưng GENfest thành công tạo nên không gian riêng cho mỗi nghệ sĩ thỏa sức "cháy" cùng người hâm mộ của mình. Thời lượng trình diễn của mỗi người lên đến 30 - 45 phút cùng số lượng bài hát đáng kể, sân khấu GENfest như biến thành một "mini concert" riêng.

Có thể nói, GENfest là sự kiện hiếm hoi quy tụ nguyên dàn nghệ sĩ đang "on top trending" - từ HIEUTHUHAI, Obito vừa ra album mới "nóng hổi", đến B Ray, G DUCKY đang có hit trụ vững trên các bảng xếp hạng nhạc số, hay GREY D - ca sĩ Gen Z dẫn đầu lượt nghe trên Spotify… GENfest đã tạo nên một sân khấu tỷ view hiếm có khó tìm, với hơn 160 ca khúc vang lên trong 2 ngày tổ chức, cho thấy sức nóng không thể chối từ của âm nhạc Gen Z.

Các nghệ sĩ Việt cũng chứng tỏ độ đầu tư lớn vào GENfest, khi mỗi màn trình diễn đều được dàn dựng cầu kỳ với đạo cụ, bối cảnh, vũ đoàn hùng hậu. Nếu Low G mời nguyên "vũ trụ nghệ sĩ" - Thắng (Ngọt), Anh Phan, Madihu, Wren Evans, thì B Ray cũng không kém cạnh khi đem nguyên dàn Rap Việt lên sân khấu - Dick, Captain, Yuno, DT và Lor, hay HIEUTHUHAI có các anh em trong tổ đội GERDNANG - MANBO, REX, Negav, Khang. Với tlinh, nữ nghệ sĩ chọn thực hiện một "solo set" về album ''ái'' với concept nữ tính cùng hàng loạt tạo hình, trang phục thay đổi liên tục ngay trên sân khấu.

Đặc biệt, 4 nghệ sĩ Hàn Quốc - Lee Hyo Ri, HyunA, ZICO, Zion.T đều thể hiện niềm yêu thích Việt Nam trên sân khấu GENfest. Lee Hyo Ri chọn mở màn sân khấu của mình với ca khúc huyền thoại 10 Minutes và đội nón lá Việt Nam cùng nguyên dàn dancers, hay Zion.T đã dành tặng fan tiết mục thú vị - song ca cùng "người bạn mới" Wren Evans.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú và tràn đầy cảm hứng trong 2 ngày 4 - 5/11 vừa qua, GENfest mong muốn trở thành một Culture Hub - nơi người trẻ thông qua những trải nghiệm đa giác quan, không chỉ có thể nuôi dưỡng được những văn hóa truyền thống, mà còn có thể phát triển, tự tin sáng tạo văn hóa theo cá tính bản sắc cá nhân một cách tích cực. Từ đó, tất cả cùng nhau hòa mình, lan tỏa, và tạo ra những giá trị văn hoá tinh thần mới lạ và độc đáo.

The Global City - Trung tâm mới TP.HCM đã trở thành địa điểm lý tưởng để GENfest khuấy đảo cộng đồng người trẻ Việt. Với quy mô 117.4ha có sức chứa khổng lồ, The Global City hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể thu hút lượng lớn người dân và du khách đến vui chơi giải trí. Diện tích mảng xanh và mặt nước của The Global City lên đến hơn 26 hecta. Đồng thời, còn có kênh đào dài 2km cùng khu nhạc nước ngoài trời lớn bậc nhất Đông Nam Á, thưởng thức âm nhạc với view cực đỉnh.