Cặp đôi gây nhức nhối nhất showbiz tung ảnh cưới không giống ai, cô dâu khoe lưng trần chiếm spotlight

Sáng 25/4, tờ Osen đưa tin, nữ người mẫu Choi Joon Hee (con gái cố minh tinh Choi Jin Sil) vừa bất ngờ tung ảnh cưới với anh Kim - vị hôn phu hơn 11 tuổi. Dự kiến, hôn lễ của cặp đôi sẽ được diễn ra vào ngày 16/5 tới đây. Được biết, cặp đôi này nhận được nhiều ý kiến tiêu cực từ công chúng xứ kim chi và nguyên nhân tới từ việc chồng sắp cưới của Choi Joon Hee có đời tư khá nhiễu loạn.

Trong loạt ảnh cưới mới công bố, Choi Joon Hee và vị hôn phu đáng tuổi chú dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ. Trước ống kính, nữ người mẫu sinh năm 2003 âu yếm vuốt ve chồng sắp cưới, còn trao cho đàng trai nụ hôn nồng nàn trên thảm cỏ xanh ngát. Dù cặp đôi chụp ảnh cưới trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi mây đen xám xịt kéo tới nhưng trên gương mặt họ vẫn lộ rõ vẻ hạnh phúc rạng ngời. Đặc biệt, con gái cố minh tinh Choi Jin Sil đã gây chú ý với khoảnh khắc khoe trọn bờ vai trần ngọc ngà trước ống kính.

Choi Joon Hee và anh Kim chụp ảnh cưới khi mây đen đang ùn ùn kéo tới. Nhưng cặp đôi vẫn sáng bừng niềm hạnh phúc. Ảnh: Koreaboo

Khoảnh khắc con gái cố minh tinh Choi Jin Sil khoe lưng trần táo bạo đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Ảnh: Koreaboo

Choi Joon Hee và bạn trai trao nhau nụ hôn nồng nàn cháy bỏng và dành cho đối phương nhiều cử chỉ tình tứ ngọt ngào. Ảnh: IGNV

Dù trông khá đẹp đôi bất chấp tuổi tác song mối quan hệ giữa Choi Joon Hee và chồng sắp cưới lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ khá đông khán giả. Âu cũng là bởi bạn trai nữ người mẫu họ Choi có lý lịch đời tư khá rối ren. Được biết, Choi Joon Hee và anh Kim quyết định tiến tới hôn nhân sau 5 năm hẹn hò. Đáng nói, năm nay sao nữ họ Choi mới 23 tuổi. Từ đây, nghi vấn anh Kim hẹn hò với Choi Joon Hee khi cô còn đang ở độ tuổi vị thành niên đã gây xôn xao bàn tán trên diện rộng.

Chưa dừng lại ở đó, anh Kim cũng xuất hiện tại nhà Choi Joon Hee vào hôm cô này báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại (bà Jung Ok Sook) với cáo buộc xâm nhập gia cư bất hợp pháp hồi tháng 7/2023. Thậm chí, anh Kim còn la lối, đuổi bà ngoại của Choi Joon Hee ra khỏi nhà, đồng thời tỏ thái độ hỗn láo với bậc bề trên: “Bà không có quyền gì ở ngôi nhà này nhé”. Qua đây, công chúng nhận định, nhân cách của chồng Choi Joon Hee vốn chẳng tốt đẹp gì.

Hôn phu của Choi Joon Hee dính nhiều tai tiếng. Ảnh: Naver

Chưa hết, chồng sắp cưới của Choi Joon Hee còn bị tố liên quan tới 1 vụ tai nạn giao thông. Theo đó trong 1 cuộc phỏng vấn trước đây, bà Jung Ok Sook (bà ngoại Choi Joon Hee) tiết lộ chuyện Choi Joon Hee hồi học cấp 3 từng bị gãy mắt cá chân khi đang đi xe máy cùng 1 người đàn ông. Dựa vào các mốc thời gian, người đàn ông đi cùng Choi Joon Hee lúc đó được cho là anh Kim và rất có thể anh này đã cầm lái gây ra vụ tai nạn giao thông. Bà Jung Ok Sook cho biết thêm bà đã phải chi trả khoảng 7 triệu won (126 triệu đồng) viện phí cho cả cháu gái lẫn người đàn ông đi cùng bằng hình thức trả góp trong vòng 10 tháng.

Việc anh Kim khi ấy khoảng 30 tuổi nhưng không có tiền chi trả viện phí đã khiến dư luận dấy lên nhiều nghi ngờ. Lúc trước, truyền thông giới thiệu Kim đang làm nhân viên văn phòng, song công chúng không mấy tin vào điều đó sau khi lộ ra chuyện anh này không có đủ khả năng chi trả viện phí cho mình và Choi Joon Hee.

Cuối cùng, ký giả tờ Sports Chosun đào sâu tìm hiểu và phát hiện ra nhiều thông tin đáng chú ý liên quan tới nghề nghiệp của bạn trai Choi Joon Hee. Hóa ra, anh Kim từng thất nghiệp lông bông trong thời gian dài và hiện được cho là không phải nhân viên văn phòng. Nguồn tin thân cận hé lộ: “Trên thực tế, ngay cả những người quen biết cũng không biết chính xác hiện tại anh Kim đang làm công việc gì. Thời niên thiếu, Kim từng chơi trong 1 đội bóng đá. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ấy có 1 khoảng thời gian làm thợ sửa chữa ô tô. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Choi Joon Hee, anh Kim dường như cũng đã nghỉ việc luôn rồi. Sau khi yêu Choi Joon Hee, có 1 khoảng thời gian Kim không đi làm”.

Bất chấp sự phản đối dữ dội từ nhiều khán giả, Choi Joon Hee vẫn quyết tâm tổ chức hôn lễ với anh Kim.

Nhiều khán giả lo lắng khi Choi Joon Hee vẫn quyết cưới anh Kim làm chồng cho bằng được. Ảnh: Nate

Choi Joon Hee sinh năm 2003, là người con thứ 2 của nữ diễn viên đình đám 1 thời Choi Jin Sil và vận động viên bóng chày Jo Sung Min. Choi Joon Hee từng tuyên bố debut làng giải trí Hàn Quốc bằng việc ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Y Bloom vào tháng 2/2022. Thế nhưng, cô đã chấm dứt hợp đồng chỉ sau 3 tháng và từ đó tới nay chuyển sang hoạt động với tư cách người mẫu kiêm influencer.

Choi Joon Hee là con gái cố minh tinh Choi Jin Sil (bên phải). Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo