Cấp cứu thành công bé sơ sinh đẻ rớt trong nhà vệ sinh

Bố mẹ của bé đang chăm sóc, cho bé bú.

Trước đó, ngày 25/8, thai phụ M. T. (37 tuổi, trú tại phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mang thai lần thứ 2 được 34 tuần, khi đang sinh hoạt tại nhà thì thấy đau bụng dưới, nghĩ là mình có vấn đề về đường tiêu hóa, vì còn hơn 1 tháng nữa mới tới ngày dự sinh nên thai phụ đi vệ sinh. Tuy nhiên sau đó, thai phụ sinh luôn em bé trong nhà vệ sinh (được biết thai phụ có tiền căn sinh dễ).



Cùng lúc này, có 2 vợ chồng là điều dưỡng Lê Xuân Sơn và chị Lê Thị Nhung đang làm việc Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai trên đường đến nhà chị gái của thai phụ chơi, biết được chuyện thai phụ đẻ rớt, 2 điều dưỡng liền chạy đến nhà thai phụ, đồng thời gọi xe cấp cứu.

Điều dưỡng Lê Xuân Sơn cho biết: Khi đến nhà thai phụ T., thấy em bé đang nằm trên bụng mẹ, người tím tái và có dấu hiệu thở yếu. Ngay lập tức, anh Sơn gọi điện cho bác sĩ sản khoa của bệnh viện và được hướng dẫn hồi sức cấp cứu cho em bé.

Sau đó, chị Nhung cắt rốn cho bé, còn anh Sơn đặt em bé nằm trên bàn, rồi lấy khăn lau khô, ủ ấm giữ nhiệt cho em bé. Vì em bé bị rơi trong bồn cầu, sợ em bé hít sặc nước bồn cầu và nước ối, anh Sơn đã cho em bé nằm nghiêng để các dịch nhớt trong miệng ra ngoài, đồng thời kích thích để em bé khóc.

Vợ chồng điều dưỡng Lê Xuân Sơn và Lê Thị Nhung đang chia sẻ về quá trình hồi sức cấp cứu em bé sinh non tháng.

40 giây sau, em bé có phản xạ, da hồng hào trở lại, do nhà sản phụ ở trong hẻm xe cấp cứu không vào được, trong khi tình trạng em bé đang nguy kịch, nên 2 vợ chồng anh Sơn đã chở 2 mẹ con sản phụ bằng xe máy đến Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cấp cứu.



"Bình thường hồi sức cấp cứu các trẻ sinh non trong bệnh viện đều có các bác sĩ gây mê, sản nhi và các trang thiết bị, còn đây không có ai hỗ trợ, trang thiết bị lại không có, trong khi em bé sinh non tháng, nên 2 vợ chồng cũng lo sợ nếu trong quá trình hồi sức xảy ra những rủi ro không mong muốn. Tuy nhiên, trước tình trạng em bé tím tái và nếu chuyển lên bệnh viện sẽ không kịp, 2 vợ chồng quyết định hồi sức cho em bé rồi mới chuyển lên bệnh viện. May mắn cả 2 mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh, 2 vợ chồng tôi thấy rất hạnh phúc", anh Sơn vui mừng nói.

Được biết, em bé sinh non tháng là bé gái, nặng 2,6kg, do sinh thiếu tháng nên hiện bé đang được chăm sóc đặc biệt và theo dõi phòng ngừa nhiễm trùng hô hấp tại Khoa Nhi Sơ sinh của bệnh viện. Còn sản phụ sau 3 ngày sức khỏe đã hồi phục và được ra viện.

BSCKI. Nguyễn Thị Kim Nga, Trưởng Khoa Sản phụ cho biết: Hiện nay, tình trạng đẻ rớt còn diễn ra khá nhiều, do đó, thai phụ, đặc biệt là những thai phụ có tiền căn sinh dễ cần phải đặc biệt lưu ý. Khi có những triệu chứng như: đau bụng từng cơn hoặc thậm chí không thấy đau bụng mà chỉ thấy vùng tử cung có những cơn gò đều đặn (2-3 cơn/10 phút). Hoặc có dấu hiệu ra huyết hồng hoặc ra nước lỏng như nước tiểu vào những tuần lễ cuối thai kỳ, sản phụ cần đến ngay bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời.

"Nếu chuyển dạ mà không biết dẫn đến sinh rớt (sinh tại nhà hay sinh trên đường đến bệnh viện) thì rất nguy hiểm, vì trẻ có nguy cơ bị nhiễm trùng cao do môi trường không được vô khuẩn, bị ngạt hoặc bị lạnh sau sinh. Người mẹ cũng có thể gặp nguy hiểm do chảy máu sau sinh, chảy máu nhiều có thể dẫn đến băng huyết, bên cạnh đó có thể nhiễm trùng hậu sản do sinh trong môi trường không vô trùng. Ngoài ra còn rất nhiều rủi ro khác có thể xảy ra cho mẹ và bé khi sinh, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con nếu không được xử trí kịp thời" - bác sĩ Nga cho biết thêm.