Cấp cứu kịp thời ca tiền sản giật sinh con lần thứ 7

Đã sinh 6 em bé trước đó tại Đài Loan nhưng vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Ánh vẫn muốn đón thêm một em bé nữa trong năm nay. Quyết định sẽ sinh em bé thứ 7 tại Việt Nam, chị Ánh đã lựa chọn thăm khám tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội từ mốc 33 tuần và được các bác sĩ sản tư vấn theo dõi sát để đảm bảo an toàn.



Tuy nhiên, 3 tuần sau đó chị có các dấu hiệu như đau đầu, mất ngủ, uống thuốc giảm đau không hiệu quả. Vào 36 tuần 1 ngày, chị Ánh xuất hiện tình trạng 2 chân phù to, huyết áp cao 159/95 mmHg, đau đầu dữ dội, co giật nhẹ, mắt nhìn mờ. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa cản đã cho nhập viện, tiến hành phối hợp bác sĩ tim mạch và điều trị theo phác đồ tiền sản giật để tránh nguy cơ co giật nặng hơn, gây ảnh hưởng tới thần kinh, dễ dẫn tới tai biến mạch máo não, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả 2 mẹ con.

Mẹ con sản phụ Ánh và bác sĩ Cao Thị Thúy Hà.

Theo dõi sát sao trong suốt quá trình, nhận thấy tình trạng đau đầu của bệnh nhân không thuyên giảm, huyết áp không ổn định, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chuyển mổ cấp cứu ngay trong ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, ca mổ đã thành công tốt đẹp, mẹ tròn con vuông. Sau 2 ngày theo dõi hậu sản, huyết áp và các dấu hiệu khác của mẹ đã trở lại bình thường, em bé sức khỏe ổn định, được bú và nằm hạnh phúc, trọn vẹn trong vòng tay mẹ.

Bác sĩ Cao Thị Thúy Hà, bác sĩ trực tiếp theo sát quá trình điều trị và mổ cấp cứu cho bệnh nhân, cho biết: "Đây là một ca tiền sản giật nặng với nhiều yếu tố rủi ro bao gồm: Bệnh nhân khá lớn tuổi, đã trải qua nhiều lần sinh nở trước, có tiền sử tiểu đường thai kỳ, béo phì.

Ngoài ra, vào lần sinh bé thứ 6, bệnh nhân xảy ra tình trạng băng huyết sau sinh, phải truyền máu 3 ngày sau đó. Cân nhắc đầy đủ tiền sử và tình trạng thực tế trong quá trình bệnh nhân nhập viện, chúng tôi đã tiến hành thực hiện song song việc thắt động mạch tử cung trong khi mổ sinh và kết hợp các thuốc tăng co để ngăn ngừa băng huyết, tránh để lại nguy cơ, đảm bảo an toàn nhất cho cả mẹ và em bé".

Ca mổ cấp cứu thành công nên mẹ và em bé đều khỏe mạnh, được ra viện theo đúng lộ trình thông thường.

Tiền sản giật - biến chứng sản khoa nguy hiểm

Bác sĩ Cao Thị Thúy Hà.

Theo bác sĩ Thúy Hà, tiền sản giật là một biến chứng thai kỳ, đặc trưng bởi huyết áp cao và dễ gây tổn thương đến các cơ quan khác, thường là gan, thận. Hiện tượng này có thể xảy ra sớm sau tuần thai thứ 20, nhưng rất hiếm khi gặp trường hợp này. Đa phần các triệu chứng chỉ xuất hiện sau tuần thai thứ 32 (khoảng 3 tháng cuối thai kỳ).



Tiền sản giật gây nguy cơ tăng trưởng chậm ở thai nhi, khiến con sinh ra nhẹ cân và suy dinh dưỡng, gây nên các biến chứng về tim mạch, thận cho mẹ bầu. Trong trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ bầu và em bé.

Dấu hiệu đầu tiên của tiền sản giật thường là tăng huyết áp thai kỳ. Vì vậy mẹ bầu cần được theo dõi huyết áp từ những ngày đầu mang thai và đều đặn kiểm tra huyết áp trong suốt thai kỳ. Huyết áp vượt quá 140/90 mmHg – được ghi nhận trong hai lần, cách nhau ít nhất 4 giờ – được đánh giá là bất thường.

Ngoài ra, các biểu hiện khác bao gồm:

- Protein dư thừa trong nước tiểu.

- Nhức đầu dữ dội.

- Thay đổi về thị lực, bao gồm mất thị lực tạm thời, mờ mắt hoặc nhạy cảm với ánh sáng.

- Đau bụng trên, thường là phía bên phải dưới xương sườn.

- Buồn nôn và nôn.

- Lượng nước tiểu giảm.

- Khó thở.

- Tăng cân đột ngột (hơn 2kg/tuần).

- Sưng (phù) – đặc biệt là ở mặt và tay, chân.

Ở một số mẹ bầu, đôi khi các dấu hiệu diễn tiến âm thầm, khó nhận biết.

Bác sĩ Thúy Hà cũng lưu ý thêm, với các mẹ sinh nhiều lần có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật và nguy cơ băng huyết sau sinh. Vì vậy, các mẹ bầu nên đi thăm khám định kỳ với bác sĩ Sản khoa để có thể tầm soát và đưa ra lộ trình điều trị hiệu quả nhất.