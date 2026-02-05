Cấp cứu bệnh nhân sốc đa chấn thương, vết thương phức tạp

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả liên tục tiếp nhận các ca chấn thương nặng. Trường hợp điển hình là bệnh nhân V.T.B. (trú tại Quảng Ninh) nhập viện lúc 16h30' ngày 3/2 trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt 80/50 mmHg, mạch nhanh, da niêm mạc nhợt, nguy cơ tử vong rất cao.

Gia đình cho biết, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, bệnh nhân ngã từ độ cao khoảng 4 mét, va đập mạnh vùng đầu, cổ, ngực và bụng, gây vết thương thấu ngực - bụng phức tạp.

Thăm khám khẩn cấp ghi nhận dấu hiệu tràn máu màng phổi trái, bụng chướng đau, siêu âm tại giường phát hiện nhiều dịch tự do trong ổ bụng. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn, hội chẩn liên chuyên khoa và chuyển thẳng người bệnh lên phòng mổ.

Trong mổ, ekip xác định bệnh nhân vỡ lách độ V, tổn thương phức tạp vùng ngực - bụng. Các bác sĩ tiến hành cắt lách cầm máu, khâu xử trí vết thương thấu bụng và thấu ngực, đặt dẫn lưu màng phổi hai bên. Khoảng 2 lít máu được hút ra khỏi ổ bụng, người bệnh được truyền nhiều đơn vị máu và chế phẩm máu để hồi sức.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Đến ngày 5/2, người bệnh qua cơn nguy kịch, huyết động ổn định, tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi các tổn thương phối hợp như gãy nhiều xương sườn trái và vỡ xương bả vai.

Các bác sĩ khuyến cáo, dịp cận Tết, tai nạn sinh hoạt khi sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa trên cao có xu hướng gia tăng. Người dân cần sử dụng thang chắc chắn, có người hỗ trợ và trang bị bảo hộ phù hợp để hạn chế nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.