Cao Văn Hùng - Kẻ đổ xăng đốt quán café làm 11 người chết có thể đối diện án tử hình?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (SN: 1973. hiện trú tại: xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán café làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm vào đêm ngày 18/12/2024.

Trước đó, hồi 23h03’ ngày 18/12/2024, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán café tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CA HN

Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40’ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 07 người ra ngoài (trong đó 05 người sức khỏe ổn định, 02 người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an nhận định nghi vấn quán café bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án. Đến khoảng 0h00’ ngày 19/12/2024, Công an Thành phố đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Chân dung Cao Văn Hùng. Ảnh: CA HN

Tại cơ quan Công an, Hùng bước đầu khai nhận: Hùng đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán café (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt; khi thấy ngọn lửa bùng lên, Hùng bỏ đi.

Hiện Giám đốc Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định và xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân.

Cao Văn Hùng có thể đối diện với mức án nào?

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết trên báo An ninh Thủ đô rằng, với hành vi tàn độc, mất hết nhân tính, kẻ phóng hỏa giết người có thể phải đối diện án tử hình.

Theo điều 123 của Bộ luật Hình sự năm 2025, những ai phạm tội giết người sẽ phải chịu mức án từ 12 năm tù đến tử hình nếu rơi vào một trong những trường hợp sau: giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết phụ nữ mang thai, giết người đang thi hành công vụ hoặc vì công vụ, thực hiện tội ác một cách man rợ, sử dụng phương pháp có thể gây tử vong cho nhiều người, có tính chất côn đồ, hoặc vì động cơ hèn hạ.

Nếu không thuộc trường hợp đặc biệt nào trên, đối tượng sẽ nhận án từ 7 đến 15 năm tù.

Camera ghi hình đối tượng Hùng đổ xăng phóng hỏa quán ở đường Phạm Văn Đồng. Nguồn: Truyền hình Hà Nội

Trong vụ án đốt quán café khiến 11 người chết, thủ phạm có thể sẽ bị áp dụng các tình tiết tăng nặng do sử dụng cách thức giết người có khả năng gây chết nhiều người, theo luật sư Lê Hồng Vân phân tích.

Cũng theo dõi vụ việc, luật sư Lưu Thị Kiều Trang, Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm và thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội, bày tỏ quan điểm trên báo Dân Trí rằng đây là một vụ việc đau lòng, bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ nhưng lại gây ra hậu quả nặng nề. Hành vi của nghi phạm Hùng cho thấy sự coi thường pháp luật, tính ích kỷ và đê tiện.

Với hậu quả nghiêm trọng làm 11 người tử vong và thiệt hại lớn về tài sản, đối tượng cần bị xét xử nghiêm theo luật định.

Nụ cười gây phẫn nộ của đối tượng Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: MXH

Quyết định nhanh chóng của cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp tố tụng đối với nghi phạm dựa trên Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 là hoàn toàn hợp lý, nhằm xử lý thích đáng, luật sư Trang nhận định.

Luật sư cho biết thêm, xét đến hậu quả làm chết 11 người, nghi phạm có khả năng phải đối mặt với mức án tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình - khung hình phạt cao nhất cho tội danh này.