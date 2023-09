Cáo Tiểu Thư Vũ Thảo My tự nhận trình đoán mascot ngang tầm Bích Phương, nói gì khi chật vật mãi chưa bật được lên?

Tập 7 The Masked Singer - Ca Sĩ Mặt Nạ kết thúc với phần lộ diện của mascot Cáo Tiểu Thư. Nhân vật này không ai khác ngoài Vũ Thảo My, là Quán quân The Voice mùa thứ 2. Mặc dù giành ngôi vị cao nhất của một cuộc thi âm nhạc đình đám song nhiều năm qua, cô vẫn chưa có một bản hit để bật lên, vươn lên một vị trí mới. Tuy nhiên, Vũ Thảo My và ekip vẫn chăm chỉ ra mắt các sản phẩm, tham dự các cuộc thi, xuất hiện ở các gameshow,...

Sau khi Vũ Thảo My lộ diện, Tóc Tiên chia sẻ: “Em chưa gặp Vũ Thảo My nhưng em nghe nhạc và em rất thích giọng của bạn này, rất đặc trưng nên em nhớ”. Đồng quan điểm, Trấn Thành tiết lộ: “Anh chỉ mới nghe nhạc của em 1-2 lần thôi nhưng vô cùng ấn tượng. Anh nhận thấy tư duy âm nhạc của em rất tốt và âm thanh em hát rất hiện đại”. Trước những chia sẻ của dàn cố vấn, Vũ Thảo My tâm sự: “Em chọn Cáo vì Cáo bí ẩn luôn thoải mái là chính mình và em cũng mong muốn em được làm gì những gì mình muốn, ôm trọn những gì bên trong mình”.

Màn lộ diện của Cáo Tiểu Thư - Vũ Thảo My.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Cáo Tiểu Thư - Vũ Thảo My sau khi cô lộ diện tại The Masked Singer. Cùng lắng nghe những trải lòng và cảm xúc của cô!

Chương trình đã liên lạc với bạn ra sao?

Trong 1 ngày đi diễn thì đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ phía ekip sản xuất, Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 1 lên sóng thì tên của Vũ Thảo My cũng được các anh chị cố vấn nhắc tới khá nhiều, nên khi nhận được cuộc gọi này tôi cũng rất vui và bất ngờ. Thời gian đó tôi cùng vừa mới kết thúc 1 cuộc thi âm nhạc, và cũng rất cân nhắc xem có nên tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 hay không.

Mascot Cáo Tiểu Thư có điểm gì giống với bạn ngoài đời?

Mascot Cáo Tiểu Thư có rất nhiều điểm tương đồng với tôi, từ trang phục, ánh mắt, tôi tự thấy là giữa tôi và Cáo đều có 1 sự bí ẩn gì đó. Và đặc biệt Cáo là loài động vật có khả năng sinh tồn rất cao, tôi cũng vậy.

Cáo Tiểu Thư chọn lộ diện bằng ca khúc hoàn toàn mới.

Trong các mascot còn lại, bạn yêu mến mascot nào nhất? Đâu là mascot khó đoán nhất với bạn cho đến thời điểm hiện tại? Đâu là các mascot bạn đã biết mặt?

Ai tôi cũng yêu quí hết, nhưng do phải dừng chân khá sớm nên tôi chưa có cơ hội gặp gỡ hết tất cả các mascot, có lẽ là Cáo Tiểu Thư sẽ có ấn tượng đặc biệt với Voi, vì Cáo và Voi thi chung tập vừa qua. Cho tới hiện tại thì tôi khó đoán Sứa, còn các mascot còn lại sau khi xem những phần trình diễn trên TV, tôi cũng đã đoán già đoán non được hầu hết rồi, đúng sai thì tôi không chắc chắc lắm đâu, skill đoán mascot của tôi cũng tựa tựa chị Bích Phương (cười).

Chương trình có tính bảo mật rất cao nên các Mascot chỉ gặp nhau trên sân khấu, nên khó có được những kỉ niệm hậu trường cùng nhau.

Cáo Tiểu Thư được đánh giá cao bởi giọng hát nội lực, cách chọn bài đa dạng về màu sắc.

Từ thành công bùng nổ của mùa 1, Vũ Thảo My cảm thấy sức hút của mùa 2 thế nào? Nhiều người đánh giá hiệu ứng của chương trình sụt giảm khá nhiều - bạn nghĩ đâu là lí do?

Tôi nghĩ mọi người thấy mùa 1 hot hơn có thể do mùa 1 luôn là 1 thứ gì đó mới mẻ gây được sự tò mò, mọi người đều muốn coi xem chương trình như nào, format ra sao. Nhưng tôi nghĩ không nên so sánh 2 mùa với nhau vì mỗi mùa đều có những thành công riêng biệt.

Vũ Thảo My tham dự chương trình chắc chắn cũng một phần tạo đà đẩy cho sự trở lại âm nhạc. Nhưng với hiệu ứng chưa khả quan, màn lột mặt nạ của bạn cũng chưa tạo thêm nhiều hiệu ứng cho bản thân. Điều này có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn và ekip?

Có tham gia chương trình hay không thì kế hoạch của My và ekip vẫn đang là làm những sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Tham gia The Masked Singer với tinh thần vui là chính nên kết quả như nào thì tôi đều rất vui vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Còn làm nhạc thì tôi vẫn cứ làm thôi.

Có thể nói Vũ Thảo My những năm qua khá chật vật trong sự nghiệp. Nỗ lực hết mình, ra mắt sản phẩm, đi show, đi thi,... nhưng vẫn chưa có cú hích đủ bùng nổ. Bạn nghĩ đâu là lí do? Bạn và ekip có rút được kinh nghiệm gì và có những điều chỉnh sắp tới?



Tôi nghĩ mỗi người sẽ có 1 thời điểm riêng để toả sáng. Tôi thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa hằng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Chưa có cú hích bùng nổ thì có thể sẽ sắp có rồi đấy! Dù tham gia nghệ thuật từ lâu nhưng để thực sự nói tuổi đời của tôi còn khá trẻ. Tôi thấy đời còn dài, còn ra nhạc mới được nhiều, nên tôi luôn mong mình sẽ vững chân trên con đường nghệ thuật để mang lại âm nhạc hay tới cho mọi người. còn rút kinh nghiệm thì tôi nghĩ cái gì trong cuộc sống cũng dạy cho mình bài học, mình cứ rút kinh nghiệm dần nhưng hãy vẫn cứ là chính mình thôi.

Sắp tới bạn sẽ có kế hoạch gì với âm nhạc?

Sắp tới tôi sẽ ra album. Album đợt này sẽ được producer chính là chú Anh Quân sản xuất. Và album đợt này sẽ là album song ngữ Việt - Anh, đa số những ca khúc tôi sáng tác hoặc đồng sáng tác. Rất mong mọi người sẽ yêu âm nhạc của tôi sắp tới như cách tôi yêu âm nhạc của chính mình. Tôi rất cảm ơn sự ủng hộ từ tất cả mọi người.