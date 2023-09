Cáo Tiểu Thư dừng chân ở Ca Sĩ Mặt Nạ: Là Quán quân ngồi ghế nữ chính Người Ấy Là Ai!

Tối 22/9, tập 7 Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 đã chính thức lên sóng. Tuần này, 4 mascot đối đầu trong bảng đấu bao gồm Cú Tây Bắc - Voi Bản Đôn - Nàng Tiên Hoa - Cáo Tiểu Thư. Với kết quả bình chọn thấp nhất - 11,65%, Cáo Tiểu Thư là mascot phải dừng chân tuần này. Đúng như những gì netizen suy đoán, danh tính Cáo Tiểu Thư chính là Vũ Thảo My - Quán quân Giọng Hát Việt 2013. Trong dàn cố vấn, Trấn Thành và Tóc Tiên là 2 nghệ sĩ có đáp án chính xác.

Cáo Tiểu Thư lộ diện là Vũ Thảo My

Trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ, Vũ Thảo My cho biết lúc nhỏ cô rất hướng nội nhưng hiện tại đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Việc tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ với Quán quân The Voice 2013 chính là một cột mốc chứng minh bản thân mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Nói về lý do chọn hình tượng Cáo Tiểu Thư, Vũ Thảo My bày tỏ: "Cáo có gì đấy bí ẩn, rất thoải mái là chính mình nên em mong muốn mình có hình tượng như vậy".

Vũ Thảo My giải thích các manh mối về mình trong chương trình

Vũ Thảo My sinh năm 1997, là cháu gái người mẫu Vũ Thu Phương. Ngoài ra, cô còn là con nuôi của nhạc sĩ Phương Uyên. Vũ Thảo My lên ngôi Quán quân Giọng Hát Việt 2013 khi mới 16 tuổi.

Thời điểm mới đăng quang, nhiều ý kiến cho rằng Vũ Thảo My chưa có tố chất nghệ sĩ khi còn quá non nớt. Ngoài ra, dù sở hữu vẻ ngoài dễ thương nhưng lúc đó, cô vẫn chưa thật sự nổi bật so với dàn mỹ nhân cùng thời. Bỏ qua mọi định kiến, nữ ca sĩ ngày nào đã dần hoàn thiện mình bằng việc thay đổi cách ăn mặc cũng như ra sức tập luyện thể dục để giảm cân. Nhìn những hình ảnh sexy của Vũ Thảo My ở thời điểm hiện tại, nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi thấy cô nàng thật sự đã lột xác hoàn toàn với làn da bánh mật cùng vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, sexy. Thời gian gần đây, cô còn đảm nhiệm vai trò ca sĩ hát hỗ trợ cho các thí sinh ở Rap Việt mùa 3.

Vào tháng 8 vừa qua, Thảo My ngồi ghế nữ chính Người Ấy Là Ai. Dù trao sai hoa cho chàng trai đã có chủ, nữ ca sĩ vẫn được một "cực phẩm" độc thân giữ đúng lời hứa chờ đợi để thành đôi.