Vì sao nói Ong Bây Bi (Ca Sĩ Mặt Nạ) là Orange mà không phải Vũ Cát Tường?

Trong số những mascot của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2, Ong Bây Bi là nhân vật khiến netizen tranh luận dữ dội trên MXH. Ở khắp các diễn đàn bàn luận về chương trình, cư dân mạng chia thành 2 phe: 1 bên cho rằng Ong Bây Bi là Orange, số còn lại khẳng định mascot này là Vũ Cát Tường. Thậm chí, một tài khoản tự xưng là fan Vũ Cát Tường còn tuyên bố sẽ "thoát FC" nếu Ong Bây Bi khi cởi mặt nạ không phải là thần tượng của mình.

Ong Bây Bi chỉ mới xuất hiện trong tập 4 Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 nhưng đã khiến khán giả tranh luận không ngừng

Trong video gợi ý mà chương trình cung cấp, Ong Bây Bi giới thiệu bản thân là "bác sĩ trẻ của khu rừng mùa hạ". Dòng chữ "ngành y" khiến một bộ phận khán giả cho rằng đây là gợi ý nói về Vũ Cát Tường khi cô từng theo học ngành Kỹ thuật Y Sinh của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, với mong muốn trở thành một bác sĩ để giúp cha trị bệnh.

Gợi ý về ngành y khiến netizen nhớ đến Vũ Cát Tường

Thế nhưng, trong đoạn clip manh mối, cũng có những gợi ý ẩn giấu khác liên quan đến Orange. Điển hình như khoảnh khắc camera lia cận lọ mật ong màu cam, được cho là ám chỉ nghệ danh của giọng ca Người Lạ Ơi. Ngoài ra, dòng chữ BTS cũng gây chú ý.

Orange từng đạt nhiều thành tích "khủng" trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có giải ca sĩ mới xuất sắc nhất tại Làn sóng xanh Next Step 2018 hay Best New Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất) tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) năm 2018. Đây cũng là sự kiện mà nhóm nhạc BTS thắng lớn với 3 giải Daesang bao gồm Biểu tượng toàn cầu của năm, Album của năm và Nghệ sĩ của năm, trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử Kpop lập thành tích lớn thế này tại một lễ trao giải.

Lọ mật ong màu cam cũng được cho là ám chỉ đến nghệ danh của nữ ca sĩ

Năm 2018, BTS nhận 3 giải Daesang đầu tiên trong lịch sử MAMA

Trên sân khấu MAMA 2018, Orange đã phát biểu bằng tiếng Hàn khi nhận giải Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất

Trong manh mối chia sẻ về Ong Bây Bi, ca sĩ Mai Tiến Dũng đã cung cấp gợi ý quan trọng về danh tính nghệ sĩ đằng sau lớp mascot. Theo đó, anh cho biết Ong Bây Bi có biệt danh là Ong Cua. Trên màn hình Ca Sĩ Mặt Nạ đã xuất hiện biểu tượng có màu sắc đáng chú ý: ong màu vàng và cua màu đỏ. Nếu kết hợp 2 màu sắc này lại, khán giả sẽ được "thành phẩm" là cam, cũng chính là ám chỉ nghệ danh Orange.



Gợi ý về Ong Cua mà Mai Tiến Dũng cung cấp được cho là nói về Orange

Nhiều người cho rằng việc xuất hiện cả manh mối liên quan đến cả Vũ Cát Tường và Orange trong clip gợi ý là cách đánh lạc hướng khán giả của Ca Sĩ Mặt Nạ. Trường hợp điển hình là Cừu Bông - Khởi My. Clip gợi ý về mascot đáng yêu này xen lẫn một vài manh mối liên quan đến Miu Lê hay thậm chí là Amee. Chính Khởi My cũng đã thừa nhận trong màn lộ diện của mình: "Con số 1993 trong clip là lừa để đoán bạn khác".

Gợi ý "cô tiên", "2013" là manh mối mà Ca Sĩ Mặt Nạ đánh lừa để khán giả đoán Miu Lê khi cô từng đóng phim Nhà Có 5 Nàng Tiên vào năm 2013

Chiếc nón vàng của B Ray ở Rap Việt cùng dòng giới thiệu: "Danh sách anh trai của em chắc cũng phải dài 8 mét" là gợi ý sai mà chương trình cung cấp để khán giả đoán Amee