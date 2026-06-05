Cảnh tượng ở bãi biển Nha Trang khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: Không tin vào mắt mình

Đây là cảnh tượng gì mà khiến cả người dân và du khách bất ngờ đến vậy?

Vào những buổi chiều thủy triều xuống thấp, khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trở nên khác hẳn thường ngày. Nước rút ra xa, để lộ nền biển, bãi đá cùng những khoảng cỏ biển và san hô gần bờ. Nhìn từ trên bãi biển, phần mặt nước quen thuộc như được “mở” rộng ra phía trước. Nhiều đoạn video ghi lại được đăng tải khung cảnh này trên mạng xã hội đã khiến du khách và cả người bản địa bất ngờ. Có người còn nhận xét: Thật không tin vào mắt mình, đi Nha Trang đã nhiều nhưng chưa bao giờ gặp cảnh này.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, thủy triều rút tại khu vực trên thời gian qua đã làm lộ nhiều cụm san hô mới mọc và thảm cỏ biển, thu hút người dân, du khách tìm đến quan sát, chụp ảnh.

Khung cảnh thuỷ triều rút xuống lộ ra khoảng trống lớn trên bãi biển Nha Trang (Ảnh Việt HB)

Điều đặc biệt là rạn san hô nằm ngay gần bãi biển và danh thắng Hòn Chồng. Theo thông tin Thanh Niên dẫn từ Ban Quản lý vịnh Nha Trang, rạn san hô Hòn Chồng - Đặng Tất có diện tích khoảng 4,75ha, độ phủ san hô trung bình đạt 32,4%, ghi nhận 62 loài san hô cứng tạo rạn. Đây là một trong số ít khu vực biển tại Khánh Hòa có rạn san hô gần bờ.

Từ ngày 16/5 đến hết tháng 8/2026, Ban Quản lý vịnh Nha Trang triển khai khoanh vùng bảo vệ tạm thời rạn san hô tại đây, áp dụng từ 16 giờ đến 18 giờ vào những ngày triều thấp, tập trung ở thời điểm giữa và cuối tháng âm lịch.

Có thể ngắm cảnh, nhưng không bước vào vùng san hô

Cảnh biển thay đổi lúc triều rút mang đến trải nghiệm thú vị cho chuyến đi Nha Trang. Du khách có thể dạo tuyến biển Phạm Văn Đồng, quan sát nền biển lộ ra từ vị trí an toàn, chụp ảnh phong cảnh hoặc kết hợp tham quan danh thắng Hòn Chồng gần đó.

Khu vực Danh thắng Hòn Chồng (Ảnh Báo Khánh Hoà)

Tuy nhiên, đây không phải khu vực để tự do lội xuống ngắm san hô. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa từng dẫn đại diện Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, vào những đợt triều rút, có người dân, du khách vì tò mò lội ra vùng có thảm cỏ biển, san hô để vui chơi, bắt ốc, chụp hình. Những hoạt động này có thể tác động đến quá trình phục hồi tự nhiên của rạn san hô.

San hô non có thể nằm xen trong nền đá, cỏ biển, rất khó nhận biết khi nhìn từ trên xuống. Vì vậy, du khách cần tuân thủ dây khoanh vùng, biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng; không giẫm, chạm tay, nhặt san hô; không bắt cá, ốc hoặc khai thác sinh vật biển.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đã cắm biển nghiêm cấm vào khu vực có rạn san hô, thảm cỏ biển; cấm khai thác thủy sản, hủy hoại cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên. Hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Du khách cũng cần lưu ý nền đá, rong sau khi nước rút có thể trơn trượt; không nên đi quá xa bờ, nhất là khi đi cùng trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Hòn Chồng nhìn từ trên cao (Ảnh Báo Công Lý)

Du khách đến tham quan cần cẩn thận, tránh trơn trượt

Kết hợp trải nghiệm nào khi đến Hòn Chồng?

Tới khu vực này, du khách có thể bắt đầu hành trình tại danh thắng Hòn Chồng, nơi có quần thể đá ven biển và tầm nhìn rộng ra vịnh Nha Trang. Sau khi ngắm biển vào thời điểm triều rút từ vị trí an toàn, du khách có thể ghé Tháp Bà Ponagar, điểm tham quan văn hóa tiêu biểu nằm không xa Hòn Chồng.

Theo Cổng Thông tin Du lịch Khánh Hòa, Hòn Chồng và Tháp Bà Ponagar là những điểm thường được kết hợp trong hành trình tham quan thành phố. Du khách muốn thư giãn có thể tham khảo trải nghiệm tắm bùn, khoáng nóng tại Suối khoáng nóng Tháp Bà hoặc I-Resort. Vào buổi tối, hành trình có thể nối dài về khu trung tâm với Tháp Trầm Hương, Quảng trường 2/4 và tuyến đường biển Trần Phú.