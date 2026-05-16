Cảnh tượng khó tin ở Hồ Tây chiều tháng 5 đang khiến mạng xã hội “phát sốt”

Những ngày giữa tháng 5, khu vực ven Hồ Tây như đường Thanh Niên hay đường Nguyễn Đình Thi trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người dân và du khách đến ngắm hoàng hôn mỗi chiều.
Từ khoảng 17h, dòng người bắt đầu đổ về ven hồ, mang theo máy ảnh, điện thoại hoặc đơn giản chỉ để tìm một góc ngồi thư giãn sau ngày dài. Không ít bạn trẻ vượt hàng chục cây số để kịp "săn" khoảnh khắc mặt trời dần khuất sau mặt nước, nhuộm đỏ cả khoảng trời phía Tây Thủ đô.
Giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp, Hồ Tây được xem là một trong số ít địa điểm còn giữ được không gian khoáng đạt và yên bình để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của hoàng hôn. Khi chiều buông, cái nóng oi ả của phố thị dường như dịu lại nhờ làn gió mát từ mặt hồ rộng lớn cùng những hàng cây xanh rì bao quanh.
Dọc các tuyến đường ven hồ, nhiều nhiếp ảnh gia đã có mặt từ sớm, dựng chân máy, chọn góc chụp để ghi lại khoảnh khắc mặt trời đỏ rực phản chiếu xuống mặt nước lăn tăn sóng. Ánh nắng cuối ngày phủ lên không gian một gam màu vàng cam ấm áp, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa bình yên.
Nhiều bạn trẻ đứng lặng bên hồ, chăm chú ngắm mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, tranh thủ lưu lại những bức ảnh đẹp hoặc đơn giản tận hưởng vài phút thư thái hiếm hoi giữa nhịp sống vội vã của Thủ đô. Với nhiều người, hoàng hôn Hồ Tây không chỉ là một khoảnh khắc đẹp trong ngày mà còn trở thành "liều thuốc" xoa dịu áp lực sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng.