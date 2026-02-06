Cảnh trái ngược sau vụ thịt bẩn nghi tuồn vào hàng loạt trường học ở TPHCM

Phụ huynh đội nắng đưa cơm cho con

Trong những ngày gần đây, nhiều phụ huynh có con học ở các trường tiểu học tại TPHCM không khỏi lo lắng về chất lượng suất ăn bán trú sau khi báo chí phản ánh nghi vấn Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) sử dụng nguyên liệu không đảm bảo an toàn trong chế biến thực phẩm cung cấp cho học sinh.

Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng đưa cơm trưa cho con. Ảnh: Anh Nhàn

Thông tin báo chí phản ánh ghi lại những hình ảnh cho thấy thịt heo có dấu hiệu quá hạn sử dụng, rau củ hư hỏng và nghi vấn biến thịt trâu thành thịt bò để chế biến suất ăn cho hàng nghìn học sinh.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận, TPHCM), do nhà trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú nên giữa trưa nắng nhiều phụ huynh phải mang từng hộp cơm tự nấu đến gửi cho con. Từ hơn 10h hàng ngày, cổng trường chật kín phụ huynh với những cặp lồng cơm, túi thức ăn chờ gửi vào cho con.

Một phụ huynh (xin được giấu tên) cho hay những ngày gần đây, gia đình anh quay cuồng với việc đưa đón, chuẩn bị cơm nước cho con. "Mang cơm đến trường mỗi ngày như vậy không phải là cách hay. Tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm công bố thông tin xử lý sự việc và nhà trường có phương án tổ chức lại bán trú", vị phụ huynh này nói.

Nhiều phụ huynh mong muốn nhà trường có phương án tổ chức lại bán trú để không còn cảnh đội nắng đưa cơm cho con. Ảnh: Anh Nhàn

Anh N.N.H. (ngụ phường Tân Mỹ), phụ huynh có con đang học lớp 3, nghẹn ngào chia sẻ: “Cả gia đình tôi thực sự sốc và bật khóc vì thương con. Trước đây cháu từng than đau bụng, tôi chỉ nghĩ do ăn uống thất thường, không ngờ nguyên nhân có thể xuất phát từ chính những bữa ăn ở trường”.

Theo anh H., dù công việc bận rộn, vợ chồng anh vẫn quyết định sắp xếp thêm thời gian để tự nấu cơm mang đến trường cho con. Với gia đình anh, niềm tin vào các suất ăn bán trú tại trường học đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tổ chức lại bữa ăn bán trú

Trong khi đó, một số trường học từng dùng suất ăn của Sago Food đã tìm đơn vị thay thế và tái khởi động bếp ăn bán trú.

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu, TPHCM) đã mở lại bếp ăn bán trú từ ngày 2/2, với mô hình quản lý và giám sát hoàn toàn mới.

Theo ông Lê Ngọc Phong - Hiệu trưởng nhà trường, ngay trưa 28/1, sau khi các thông tin phản ánh trên báo chí được đăng tải, Ban giám hiệu trường đã tổ chức họp khẩn và thống nhất chấm dứt ngay hợp đồng với Sago Food. Tiêu chí để lựa chọn đơn vị mới ngoài yếu tố đảm bảo an toàn thực phẩm thì nhà trường ưu tiên vị trí gần trường để dễ dàng giám sát đột xuất.

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu) tổ chức lại bữa ăn bán trú cho hơn 300 học sinh. Ảnh: Anh Nhàn

"Tổ chức lại bán trú để phụ huynh không còn cảnh đội nắng mang từng hộp cơm đến trường cho con. Việc mỗi học sinh mang một loại thức ăn khác nhau tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quản lý an toàn thực phẩm. Nếu xảy ra sự cố, việc truy xuất nguồn gốc sẽ vô cùng khó khăn. Chưa kể, không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện đưa cơm cho con quanh năm, suốt tháng", ông Phong nói.

Để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, nhà trường đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới, toàn bộ hồ sơ pháp lý và hình ảnh khu chế biến được công khai trên các nhóm lớp để phụ huynh theo dõi. Cùng với đó, phụ huynh có thể kiểm tra bếp ăn vào bất kỳ thời điểm nào.

Ông Phong thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm người đứng đầu và mong phụ huynh thông cảm. Thông qua vụ việc, công tác giám sát sẽ được nhà trường triển khai quyết liệt hơn, không chỉ dừng ở việc xem hồ sơ trên giấy hay kiểm tra định kỳ, mà kiểm tra đột xuất sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn.

"Chúng tôi thống nhất không đi cùng để đảm bảo sự khách quan, minh bạch. Khi phụ huynh đến, đơn vị cung cấp bắt buộc phải mở cửa tiếp đón. Song song đó, trường cam kết mỗi tháng sẽ lấy mẫu thức ăn đi kiểm nghiệm đột xuất từ 1-2 lần”, ông Phong nhấn mạnh.

Sau vài ngày khôi phục bán trú cho hơn 300 học sinh, nhiều em ăn hết suất và đánh giá bữa ăn ngon, phù hợp khẩu vị. Ảnh: Anh Nhàn

Sau sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã ban hành văn bản yêu cầu các trường tạm dừng hợp tác với Sago Food. Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin Sago Food bị nghi sử dụng thực phẩm quá hạn để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.