Theo Tiền Phong, thông tin được Cục CSGT (Bộ Công an) công bố ngày 12/12 cho biết: Trong quá trình rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp một người sở hữu số lượng xe vượt mức bình thường. Có cá nhân đứng tên hơn 7.000 xe máy và người khác sở hữu giấy đăng ký của hơn 100 ô tô.

Theo Cục CSGT, các trường hợp kể trên hầu hết là người kinh doanh xe máy, ô tô cũ. Các giao dịch mua bán chủ yếu diễn ra bằng giấy viết tay, không thực hiện thủ tục sang tên nên người bán vẫn đứng tên trên giấy đăng ký.

Cục CSGT cho biết những người có tên trong đăng ký sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến các phương tiện này, bao gồm cả việc tiếp nhận thông báo xử phạt nguội nếu xảy ra vi phạm. Đại diện đơn vị nhấn mạnh việc khai báo thu hồi biển số và đăng ký xe theo quy định không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn giúp người dân tránh những rắc rối khi xe đã sang tay.

Theo Công an Hà Nội, hiện có gần 3,9 triệu thông tin chủ xe trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong khi hơn 3,8 triệu trường hợp còn sai lệch. Tổng cộng gần 8 triệu hồ sơ cần tiếp tục được “làm sạch”.

Với những dữ liệu còn tồn tại chưa chính xác, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát và hoàn thiện thông qua ứng dụng iHanoi kết hợp xác minh trực tiếp tại nơi cư trú của người dân.

Trường hợp cần làm sạch dữ liệu là người dân tạm trú, thường trú trên địa bàn Hà Nội đang là chủ xe trên giấy tờ đăng ký hoặc đang sử dụng xe. Đầu tiên, bạn cài đặt mới ứng dụng iHanoi hoặc đăng nhập bằng cách liên kết với ứng dụng VNeID; sau đó chuẩn bị căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe chính chủ, tài liệu liên quan đến mua bán, cho tặng tài sản.

Tại iHanoi, bạn ấn chọn "làm sạch dữ liệu" và "lựa chọn làm sạch". Tiếp đến, lần lượt chọn 2 loại dữ liệu:

- Với giấy phép lái xe: Chụp ảnh căn cước công dân và giấy phép, rồi tạo yêu cầu, kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin.

- Với đăng ký xe: Chụp ảnh căn cước công dân và đăng ký, rồi lựa chọn đối tượng sử dụng xe. Sau đó điền bổ sung thông tin thiếu và cuối cùng là cập nhật thông tin.

Với cả hai trường hợp, công dân có thể tự điền thông tin hoặc chụp ảnh giấy tờ để hệ thống quét thông tin và cập nhật. Trong trường hợp người dân không thực hiện được quy trình làm sạch, cán bộ công an khu vực sẽ trực tiếp hướng dẫn đăng nhập, kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận thông tin phương tiện.