Cảnh phim hút 5 triệu view vì nữ chính diễn quá đỉnh, thoát mác “chỉ giỏi đóng cảnh nóng”

Sinh vật Gyeongseong tuy không được đánh giá quá cao về mặt kịch bản nhưng lại giúp nữ chính Han So Hee có được một màn trình diễn đáng giá nhất sự nghiệp. Sau bao năm làm nghề bị gọi với cái tên "mỹ nhân cảnh nóng", diễn xuất không mấy được đánh giá cao thì cuối cùng Han So Hee cũng thực sự tỏa sáng.

Hiện tại, những trích đoạn liên quan đến màn thể hiện của Han So Hee trong phim nhận được lượng tương tác rất cao trên nền tảng Tik Tok. Đặc biệt còn có một phân cảnh hút 5 triệu view chỉ sau một ngày đăng tải và nhận về vô vàn lời khen bởi diễn xuất vô cùng thuyết phục của mỹ nhân họ Han.

Trích đoạn đang gây sốt giúp Han So Hee nhận vô vàn lời khen về diễn xuất

Đây là phân cảnh khi nhân vật của Han So Hee - Yun Chae Ok đối diện với quái vật. Cô đã nhận ra đó chính là mẹ mình dù hiện tại, hình hài của bà đã hoàn toàn thay đổi, vô cùng đáng sợ. Khi Chae Ok khóc và gọi mẹ, quái vật tưởng đã mất hoàn toàn nhân tính nhưng dường như cũng ngay lập tức nhận ra con gái của mình. Đây cũng là khoảnh khắc tương phùng của hai mẹ con sau 10 năm, sau khi Chae Ok đã trải qua bao đau thương, khổ hạnh, nhiều lần vào sống ra chết để tìm được mẹ mình. Đáng tiếc ngay sau đó, mẹ cô đã bị quân đội hạ gục, trước khi đó, bà còn kịp cứu Chae Ok một mạng.

Diễn xuất vô cùng thuyết phục của Han So Hee

Diễn xuất của Han So Hee trong phân cảnh này thực sự đáng ngạc nhiên. Từ khoảnh khắc đau đớn khi chứng kiến mẹ đã biến thành quái vật đến việc phải nhìn mẹ bị hạ gục bởi rất nhiều nòng súng hay khi cô đau đớn cầu cứu Jang Tae Sang (Park Seo Joon),... mọi cảm xúc đều vô cùng chân thực. Khán giả thậm chí còn khen đây là một bước đột phá lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Han So Hee.

Nguồn ảnh: Chụp màn hình