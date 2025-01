Sau khi When The Phone Rings kết thúc, sự chú ý của khán giả yêu phim Hàn Quốc được chuyển dời sang Love Scout (Thư ký hoàn hảo của tôi) - tác phẩm tình cảm lãng mạn chốn công sở do Lee Jun Hyuk và Han Ji Min đóng chính.

Love Scout là bộ phim truyền hình về tình yêu công sở được yêu thích nhất hiện nay. Ảnh: SBS.

Phim tập trung vào mối quan hệ giữa Kang Ji Yoon (Han Ji Min), CEO công ty môi giới việc làm có tính cách ích kỷ, và Yoo Eun Ho (Lee Jun Hyuk), nam thư ký tận tụy. Dù thành công và có năng lực trong sự nghiệp, Kang Ji Yoon hoàn toàn không có khả năng tự mình xử lý bất cứ việc gì khác ngoài công việc. Trong khi đó, Yoo Eun Ho gần như hoàn hảo đến từng chi tiết, giúp sếp giải quyết mọi vấn đề. Trở thành cấp trên và cấp dưới của nhau, họ bắt đầu hành trình cùng phát triển và dần nảy sinh tình cảm.

Hiện tại, Love Scout xếp vị trí số một trong bảng xếp hạng tỷ suất người xem (rating) đối với phim truyền hình trong khung giờ phát sóng của tất cả kênh ở Hàn Quốc. Theo Nielsen Korea , tập 3 của Love Scout đạt rating trung bình toàn quốc là 10,5% - tăng gấp đôi mức rating 5% mà phim đạt được ở tập 2. Tập 4 lên sóng ngày 11/1 tiếp tục ghi nhận con số tăng nhẹ (11,3%).

Ngoài cốt truyện hấp dẫn, nhân vật có cá tính, một trong những nguyên nhân Love Scout được khán giả yêu thích là phản ứng hóa học của cặp sao chính. Qua 4 tập phim, nam và nữ chính chủ yếu tương tác qua các cảnh trò chuyện hoặc cãi vã nhưng cũng đủ khiến khán giả thích thú, nhiệt tình đẩy thuyền.

Khoảnh khắc thân mật hiếm hoi diễn ra ở cuối tập 4. Sau cuộc nhậu cùng đồng nghiệp, CEO Kang Ji Yoon ngủ quên trong văn phòng. Phát hiện sếp nữ nằm trên ghế sô pha, Yoo Eun Ho chu đáo đóng cửa sổ và đắp chăn cho cô. Khi Ji Yoon tỉnh dậy, cô thấy Eun Ho ngồi ngủ bên cạnh. Trong màn đêm tĩnh lặng và có men rượu làm chất xúc tác, nữ giám đốc nhìn nam thư ký bằng ánh mắt mơ hồ, chạm nhẹ vào mũi, môi anh. Lúc này, Eun Ho mở mắt nhìn Ji Yoon chăm chú. Sau khi thốt ra câu “Anh đẹp trai thật, Yoo Eun Ho”, nữ giám đốc tiến lại gần hơn, dường như có ý định hôn cấp dưới của mình.

Cảnh hôn kết thúc lưng chừng khiến cư dân mạng thi nhau thả biểu tượng cảm xúc “la hét”. Đoạn video dài một phút lan truyền trên mạng xã hội, kèm dòng chú thích: “ Love Scout , bộ phim truyền hình Hàn Quốc điên rồ này. Hãy đoán xem họ làm gì với người xem sau khi xây dựng toàn bộ cảnh này rồi ‘Hẹn gặp lại tuần sau’”.

Cảnh hôn nửa chừng trong Love Scout khiến khán giả phát điên. Video: X.

Khán giả bình luận: “Lâu lắm rồi tôi mới bị cuốn hút vào phim truyền hình Hàn Quốc. Tôi nhận ra mẫu người yêu lý tưởng của mình chỉ tồn tại trên phim truyền hình”, “Thật điên rồ, tại sao lại dừng lại ở đó? Hãy đến tuần sau nhanh đi nào”, “Sao họ lại cắt cảnh hôn ở đó? Tôi phải lấy tay che miệng suốt thời gian họ khởi động và sau đó ngất lịm với dòng chữ kết thúc”, “Thật điên rồ, thứ Sáu cần phải đến nhanh hơn”, “Tôi thực sự nín thở khi xem”, “Tôi không hiểu tại sao Lee Jun Hyuk lại đợi lâu như vậy để tham gia một bộ phim truyền hình lãng mạn Hàn Quốc. Anh ấy giỏi thể loại này quá!”, “Tôi đã hét lên như điên”, “Hãy cho tôi tập tiếp theo đi! Làm sao tôi có thể đợi đến tuần sau được?”...

Tập 5 và 6 của Love Scout lên sóng vào ngày 17 và 18/1.