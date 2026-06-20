Cảnh báo thủ đoạn thao túng tâm lý trẻ em gia tăng trong dịp nghỉ hè

Giả danh bạn bè, người nổi tiếng hay game thủ, các đối tượng từng bước dụ dỗ trẻ cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản và mã OTP.

Bước vào kỳ nghỉ hè, thời gian trẻ em sử dụng điện thoại, máy tính và mạng xã hội tăng lên cũng là lúc các đối tượng xấu gia tăng hoạt động tiếp cận, thao túng tâm lý trẻ em trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, qua công tác nắm tình hình, các đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo trên Facebook, TikTok, Zalo, Discord, Telegram hay các nền tảng game online để tiếp cận trẻ em.

Những người này thường giả danh bạn bè cùng trang lứa, người nổi tiếng, “idol”, game thủ hoặc người có hoàn cảnh tương đồng nhằm tạo sự gần gũi, khiến trẻ mất cảnh giác.

Sau thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước thao túng tâm lý, gieo suy nghĩ lệch lạc như “cha mẹ không hiểu mình”, “người trên mạng mới thực sự quan tâm mình” nhằm tách trẻ khỏi sự quản lý của gia đình để dễ bề điều khiển.

Ảnh: Công an Quảng Ninh

Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng sẽ dụ dỗ trẻ cung cấp hình ảnh cá nhân, video riêng tư, thông tin tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc bí mật gia đình.

Từ đó, nhiều hành vi vi phạm pháp luật có thể phát sinh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác hoặc phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước thực trạng trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo phụ huynh cần kiểm soát thời gian và nội dung trẻ sử dụng Internet, mạng xã hội, game online; tránh để trẻ tiếp xúc quá nhiều với môi trường mạng mà thiếu giám sát.

Phụ huynh cũng cần thường xuyên trò chuyện, nắm bắt tâm lý và các mối quan hệ trên mạng của con em mình; hướng dẫn trẻ nhận diện tài khoản giả mạo, tin giả, video Deepfake và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan Công an lưu ý không nên để trẻ tự ý sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc điện thoại có liên kết tài chính.

Ngoài ra, phụ huynh cần chú ý các biểu hiện bất thường như trẻ thường xuyên giấu điện thoại, xóa lịch sử trò chuyện, thức khuya, lo âu, cáu gắt, nhận tiền hoặc quà từ người lạ, có dấu hiệu xa lánh gia đình.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến dụ dỗ, thao túng tâm lý hoặc lừa đảo trên mạng, người dân cần nhanh chóng thông báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà cần sự chung tay của nhà trường và toàn xã hội nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.