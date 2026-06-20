Danh tính thanh niên xuất hiện trong clip 10 giây trên phố Hà Nội gây bức xúc: Cái kết không ngờ

Từ phản ánh của người dân, CSGT Hà Nội đã xác minh, xử lý nam thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại khi lưu thông trên đường.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, xử lý một trường hợp vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân gửi tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo cơ quan chức năng, người vi phạm là anh N.A.D. (SN 2000, trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội), điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29L1-zzz.xx. Ngày 19/6/2026, người này đã được mời đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Quá trình xác minh cho thấy, vào khoảng 8h15 cùng ngày, khi lưu thông trên tuyến đường thuộc khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Mai, Hà Nội, anh N.A.D. đã có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển xe máy. Làm việc với lực lượng chức năng, anh N.A.D. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ kết quả xác minh và lời khai của người vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.A.D. về hành vi "Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại".

Theo quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/12/2024, người điều khiển xe mô tô có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài mức xử phạt bằng tiền, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nam thanh niên vừa dùng điện thoại vừa điều khiển xe máy làm việc tại cơ quan chức năng. (Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông)

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện, bởi hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất tập trung, dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin về các trường hợp vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 10 giây ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc áo đỏ, vừa điều khiển xe máy vừa dùng điện thoại gây bức xúc. Thấy cảnh tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, người đi đường đã ghi lại và đăng lên mạng xã hội.