Công an điều tra các giao dịch từ 1 triệu đến 14 triệu đồng: 5 người đàn ông bị bắt

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi đánh bạc, thu giữ tang vật liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Ngày 20/6, Bộ Công an thông tin, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 9h20' ngày 16/6, Công an phường Long Bình, TP Đồng Nai tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê P.T tại tổ 24A, khu phố 33, phường Long Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, quán đang trình chiếu trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Iran và New Zealand thuộc khuôn khổ World Cup 2026 phục vụ khách xem bóng đá.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thái Trường Vĩnh Yên (SN 1980, ngụ phường Tam Hiệp) và Trần Văn Giang (SN 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 6 triệu đồng.

Công an phường đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi đánh bạc, thu giữ tang vật liên quan và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tiếp tục đấu tranh, khai thác, Công an phường Long Bình đã làm rõ thêm 3 đối tượng gồm Phạm Quang Dũng (SN 1980, ngụ phường Tam Hiệp), Nguyễn Tiến Duẩn (SN 1978, ngụ tỉnh Hưng Yên) và Phan Trường (SN 1986, ngụ tỉnh Gia Lai) có liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá.

Bước đầu xác định, ngoài trận đấu bị phát hiện, Yên còn tham gia cá cược với Giang, Trường và một đối tượng khác chưa rõ nhân thân trong 2 trận bóng đá trước đó với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là 14 triệu đồng.

Đối với Duẩn và Dũng, hai đối tượng đã tham gia cá cược trong trận đấu nêu trên với tổng số tiền đánh bạc là 1 triệu đồng.

Hiện Công an phường Long Bình đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.