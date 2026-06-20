Đi tắm suối, hai anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm

Hai anh em ruột đến vui chơi tại một con suối trên địa bàn phường Nam Gia Nghĩa, cả hai không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 20/6, ông Phan Văn Quốc - Chủ tịch UBND phường Nam Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Các nạn nhân được xác định là N.Q.V. )19 tuổi) và N.M.Q. (15 tuổi), cùng tạm trú tại phường Đông Gia Nghĩa.

Khoảng 15h ngày 19/6, chính quyền địa phương nhận được tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại một hố sâu trên suối Đắk Nông, khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố 6 Nghĩa Tân (phường Nam Gia Nghĩa) và tổ dân phố 1 (phường Đông Gia Nghĩa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do nước chảy xiết và địa hình phức tạp nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy và đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ.

Theo ông Phan Văn Quốc, khu vực xảy ra tai nạn là điểm tham quan tự phát trên sông Đắk Nông. Thời gian gần đây, đặc biệt trong dịp hè, nhiều người dân và du khách thường đến đây vui chơi, tắm suối.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và thường xuyên khuyến cáo người dân không tự ý tắm suối, nhất là tại các khu vực nước sâu, chảy xiết để phòng ngừa tai nạn đuối nước.

"Các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát con em trong dịp hè; không đưa trẻ đến các khu vực sông, suối, ao hồ nguy hiểm nhằm hạn chế các vụ tai nạn đuối nước xảy ra" , ông Quốc khuyến cáo.

Trước đó, tại xã Phúc Thọ Lâm Hà (Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ 3 người bị nước cuốn mất tích khi đang tắm trên sông.

Cơ quan chức năng xác định 3 người mất tích gồm anh Đoàn Mạnh Tài (sinh năm 1989), Đoàn Mạnh Nguyên (sinh năm 2010, con trai anh Tài), Đoàn Văn Kim Phát (sinh năm 2012, cháu anh Tài), trú tại xã Tân Hà Lâm Hà.

Chiều 18/6, anh Tài đưa con nhỏ và cháu đến tắm ở khu vực nước sâu trên con sông chảy qua địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà, sau đó bị nước cuốn và mất tích. Vụ việc được người dân báo cho cơ quan chức năng.

Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà đã phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân, người dân và lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm các nạn nhân.

Do khu vực này nước sâu nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến trưa 19/6, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ông Đoàn Mạnh Tài và cháu Đoàn Mạnh Nguyên tại khu vực hạ du hồ Thủy điện Đồng Nai.