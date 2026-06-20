Người phụ nữ nằm ngang giữa đường chặn ô tô: Đã rõ nguồn cơn

Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ đã khai nguồn cơn dẫn tới hành động nguy hiểm này.

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Trường Phú làm việc với trường hợp có hành vi cản trở an toàn giao thông được ghi nhận qua đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 17/6 trên tuyến Quốc lộ 9C, đoạn qua địa bàn xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị. Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip được xác định là chị N.T.K.A., đi cùng chồng là anh N.N.D., cả hai cùng thường trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Tuổi Trẻ dẫn thông tin cụ thể trong buổi làm việc với cơ quan chức năng của hai vợ chồng. Theo đó, chị K.A. và anh D. khai nhận vào thời điểm trên, hai vợ chồng đi xe máy đến đoạn đường liên xã nối xã Lệ Thủy và xã Trường Phú thì phát sinh mâu thuẫn và tranh cãi.

Sau đó chị K.A. đã ra đứng giữa đường dang 2 tay chặn xe ô tô đang chạy. Anh D. nổ xe máy rời khỏi hiện trường thì chị K.A. đến trước đầu một xe ô tô nằm ngang chặn trước hướng đi của xe. Chiếc xe này phải lùi lại rẽ qua làn đường đối diện để di chuyển. Anh D. cũng vòng xe trở lại vị trí chị K.A. nằm.

Chị K.A. khai do tranh cãi với chồng nên có hành động nguy hiểm như trong clip.

Căn cứ nội dung vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, không để xảy ra những hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.