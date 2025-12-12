Cảnh báo nguy cơ rắn lục đuôi đỏ tấn công

Chỉ trong một tuần, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận hai trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi làm việc ngoài trời. Cả hai bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng nọc và đã ổn định sức khỏe.

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân V.M.H. (1993), bị rắn cắn vào mặt sau cẳng chân trái. Trường hợp thứ hai nam bệnh nhân P.T.H. (1974), bị cắn vào mu bàn tay phải. Hai bệnh nhân được điều trị theo phác đồ gồm tiêm huyết thanh kháng nọc rắn lục, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm nề và đã xuất viện an toàn.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Tuấn, Khoa Bệnh nghề nghiệp và Huyết học lâm sàng (A25), rắn lục đuôi đỏ (Trimeresurus albolabris) thuộc họ rắn lục, có nọc độc với hơn 20 thành phần gây hại như chất rối loạn đông máu, tan máu, phù nề và có thể gây tổn thương đa cơ quan. Đặc điểm nhận dạng gồm màu xanh lục sáng, đuôi đỏ hoặc cam, đầu hình tam giác và đồng tử dọc. Loài này thường sống trong bụi rậm, hoạt động về đêm và dễ tấn công khi bị đe dọa.

Sau khi bị cắn, người bệnh thường có hai dấu nanh, sưng nề nhanh, có thể chảy máu tại chỗ. Sau khoảng 6 giờ, tổn thương lan dần tới gốc chi, kèm đau nhức, bầm tím, xuất huyết dưới da hoặc bọng nước có máu. Nặng hơn có thể dẫn đến nhiễm trùng, hoại tử, hội chứng chèn ép khoang và tổn thương toàn thân như phản vệ, rối loạn đông máu, suy thận cấp.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, bất động chi bị cắn, rửa nhẹ vết thương bằng nước sạch và đặt chi thấp hơn tim. Tuyệt đối không garo, không rạch vết cắn, không hút nọc, chườm đá hay đắp lá vì có thể làm tổn thương nặng hơn. Quan trọng nhất là đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được dùng huyết thanh kháng nọc đúng chỉ định.

Để phòng tránh, người dân nên phát quang bụi rậm, dọn dẹp vườn cây, mặc quần áo dài, mang găng tay, đi ủng khi làm việc ngoài trời. Khi gặp rắn, cần giữ khoảng cách, không cố bắt hoặc xua đuổi để tránh bị tấn công.