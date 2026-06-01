Cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc nặng khi tiếp xúc với côn trùng độc

Tiếp xúc với sâu róm, kiến ba khoang hay côn trùng chứa độc tố có thể gây tổn thương da nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị tổn thương nặng sau khi tiếp xúc với lông sâu róm và dịch tiết từ bọ xít trong lúc đi rừng.

Ban đầu, người bệnh xuất hiện các tổn thương da như trợt loét rải rác, sưng nề vùng cổ tay. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng diễn tiến nặng với hiện tượng sưng tím lan rộng vùng mông và chân trái. Kết quả xét nghiệm cấp cứu cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu suy gan, suy thận cấp và phải chuyển tuyến để tiếp tục điều trị.

Theo các chuyên gia y tế, nhiều loại côn trùng như sâu róm, kiến ba khoang, bọ xít, ong, kiến và các loài có lông hoặc chứa độc tố có thể gây viêm da tiếp xúc, dị ứng, nhiễm trùng da, thậm chí sốc phản vệ hoặc tổn thương đa cơ quan.

Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như sưng nề, đau rát, ngứa nhiều tại vị trí tiếp xúc; xuất hiện mảng đỏ, phồng rộp hoặc loét da lan rộng; sốt, mệt mỏi, chóng mặt; khó thở, tức ngực; phù mặt, môi, lưỡi hoặc tiểu ít, nước tiểu sẫm màu. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám ngay.

Các bác sĩ khuyến cáo khi nghi ngờ tiếp xúc với côn trùng độc, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có côn trùng, rửa sạch vùng da tiếp xúc bằng nước và xà phòng, tránh gãi hoặc chà xát mạnh vì có thể làm độc tố lan rộng. Đồng thời cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường và đến cơ sở y tế nếu tổn thương tiến triển hoặc xuất hiện dấu hiệu nhiễm độc.

Để phòng ngừa, người dân nên mặc quần áo dài tay, đội mũ, đeo găng tay khi đi rừng, làm nương rẫy hoặc làm việc ở nơi nhiều cây cối, bụi rậm. Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh môi trường sống, phát quang bụi rậm quanh nhà, sử dụng màn khi ngủ và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các loại côn trùng lạ.

Các chuyên gia cũng lưu ý người dân không nên tự ý áp dụng các phương pháp dân gian hoặc sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế để tránh làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.