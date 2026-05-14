Cảnh báo lừa đảo nghiêm trọng trong giới giải trí Việt

Bài đăng tuyển dụng diễn viên đầy ám muội khiến MXH xôn xao

Mới đây, mạng xã hội râm ran lan truyền một bài đăng casting diễn viên cho bộ phim Tạm Biệt Anh Sâu trên kênh TikTok có tên là "phim điện ảnh tạm biệt Anh Sâu". Qua một vài hình ảnh được chia sẻ, có 7 vai diễn để diễn viên ứng tuyển và thử vai. NSX còn đưa ra đường link để các ứng viên đăng ký tham gia casting, đồng thời đề ra những điều kiện riêng cho từng vai diễn, cũng đặt ra yêu cầu sức khỏe tốt và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu quay phim. Chỉ những hồ sơ phù hợp với tinh thần nhân vật mới được liên hệ tham gia các vòng tuyển chọn trực tiếp.

Bài đăng tuyển dụng cho bộ phim Tạm Biệt Anh Sâu khiến mạng xã hội xôn xao

Điều đáng nói là đạo diễn Quang Dũng là đăng tải bài viết cảnh báo lừa đảo về ekip phim Tạm Biệt Anh Sâu trên trang cá nhân. Dù được giới thiệu là đạo diễn đảm nhận vai trò "cầm trịch" dự án qua bài đăng casting, sự thật là Quang Dũng đã xác nhận không tham gia làm phim. Hơn thế nữa, nam đạo diễn cho biết đã liên hệ với CJ HK Entertainment Forest Studio và CGV, lần lượt được ekip Tạm Biệt Anh Sâu hé lộ là đơn vị sản xuất và đơn vị phát hành. Cả 2 bên đều không biết thông tin gì về dự án điện ảnh này.

Quang Dũng cho biết CJ HK Entertainment Forest Studio và CGV đều không hề biết về dự án này

Bài đăng cảnh báo của đạo diễn Quang Dũng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang khi chiêu trò lừa đảo hiện nay đã tinh vi đến mức giả mạo cả thông tin casting phim điện ảnh. Một bộ phận netizen chia sẻ kinh nghiệm từng suýt bị lừa bởi các lời mời casting, làm mẫu ảnh hay tuyển cộng tác viên với hình thức tương tự. Nhiều người cũng nhắc nhau phải kiểm tra kỹ đường link, fanpage và thông tin nhà sản xuất trước khi đăng ký bất kỳ dự án nào. Trong phần bình luận, cụm từ “bị bán qua Campuchia” được nhắc đi nhắc lại khá nhiều theo kiểu nửa đùa nửa thật, phản ánh nỗi lo về các đường dây lừa đảo xuyên biên giới đang gây ám ảnh trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Ngoài sự lo lắng, không ít cư dân mạng tỏ ra bức xúc khi các đối tượng lừa đảo ngang nhiên sử dụng tên tuổi của đạo diễn Quang Dũng, nhà sản xuất Nguyễn Tấn Phước cùng nhiều đơn vị lớn trong ngành phim ảnh để tạo lòng tin. Một số ý kiến còn cho biết tình trạng giả mạo casting phim thực chất đã xuất hiện từ năm ngoái và nhiều đoàn phim độc lập từng phải lên tiếng cảnh báo tương tự.

Bài đăng cảnh báo của đạo diễn Quang Dũng dấy lên lo ngại về vấn nạn lừa đảo hiện nay đã tinh vi đến mức giả mạo cả thông tin casting phim điện ảnh

Trước những thông tin tuyển chọn diễn viên cho dự án Tạm Biệt Anh Sáu, Forest Studio đã chính thức lên tiếng phủ nhận liên quan. Phía đơn vị này khẳng định không tổ chức bất kỳ đợt casting nào cho dự án nói trên và cho biết các bài đăng sử dụng tên Forest Studio, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng những đối tác liên quan đều có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo.

Forest Studio cũng khuyến cáo mọi người không đăng ký qua các đường link chưa được xác thực, đồng thời tránh cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Theo phía nhà sản xuất, mọi thông báo chính thức liên quan đến dự án sẽ chỉ được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của công ty.

Nguyên văn bài đăng của Forest Studio: Forest Studio xin khẳng định rằng chúng tôi KHÔNG liên quan đến bất kỳ thông tin tuyển chọn diễn viên (casting) nào đang lan truyền trên mạng xã hội với tên dự án phim “Tạm Biệt Anh Sâu”. Mọi bài đăng sử dụng tên Forest Studio, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và các đối tác liên quan đều có dấu hiệu lừa đảo. Vui lòng không đăng ký qua các đường link không xác thực và không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin chính thức sẽ chỉ được công bố trên các kênh truyền thông chính thức của Forest Studio.

Theo ghi nhận, trang TikTok "phim điện ảnh tạm biệt Anh Sâu" đã biến mất sau khi bài đăng cảnh báo của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận về nhiều phản ứng. Ngoài ra, một người dùng mạng đã kịp chụp lại teaser poster của NSX Tạm Biệt Anh Sâu và nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Hình ảnh đơn giản với phông nền là cánh đồng cỏ dưới ánh hoàng hôn, phía trên chèn thông tin ekip. Bên cạnh những cái tên đã đề cập, hàng loạt diễn viên nổi tiếng cũng xuất hiện trên poster như Quang Tuấn, Trúc Mây, Quang Trung, Kiều Trinh và Khương Lê.

Poster đơn giản, sơ sài đến bật cười

Không có hình ảnh dàn cast, font chữ thì nguệch ngoạc, thiết kế sơ sài đến nực cười - tấm poster của dự án điện ảnh Tạm Biệt Anh Sâu khiến netizen có một trận cười sảng khoái. Một số người còn dí dỏm nhận xét nếu đã định lừa đảo thì nên đầu tư hình ảnh và nội dung một cách kỹ càng hơn.

Lời cảnh báo cho giới giải trí Việt

Vụ việc giả mạo casting phim Tạm Biệt Anh Sâu cho thấy một thực trạng đáng lo ngại của showbiz Việt hiện nay: các chiêu trò lừa đảo đang ngày càng công phu và đánh thẳng vào tâm lý muốn tìm cơ hội thăng tiến hay kiếm ăn của các diễn viên. Chỉ cần gắn tên một đạo diễn - nhà sản xuất - đơn vị có tiếng hay logo của các công ty lớn, những bài đăng lừa đảo như này rất dễ tạo cảm giác đáng tin với người chưa có kinh nghiệm.

Đáng nói, hình thức lừa đảo này không còn dừng ở việc câu tương tác hay thu thập dữ liệu cá nhân. Nhiều trường hợp còn dẫn dụ nạn nhân tham gia casting, đào tạo, workshop... rồi yêu cầu đóng phí, chuyển khoản hoặc di chuyển đến địa điểm xa. Trong bối cảnh các vụ lừa đảo lao động xuyên biên giới và mua bán người qua Campuchia đã và đang gây chấn động thời gian qua, sự cảnh giác của cộng đồng mạng là điều hoàn toàn cần thiết.

Vấn nạn này cũng phản ánh một khoảng trống trong việc xác minh thông tin trong ngành giải trí. Không ít bạn trẻ hay diễn viên ít kinh nghiệm vì quá háo hức với cơ hội nổi tiếng nên dễ bỏ qua những dấu hiệu bất thường như poster sơ sài, fanpage ít tương tác, đường link lạ hoặc quy trình tuyển chọn thiếu chuyên nghiệp. Trong khi đó, các đối tượng lừa đảo lại tận dụng chính tâm lý đó để thao túng nạn nhân.

Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ ngành giải trí Việt. Khi các dự án điện ảnh, chương trình truyền hình hay công ty quản lý nghệ sĩ liên tục bị giả danh để tuyển người, ranh giới giữa sự thật và cạm bẫy ngày càng khó phân biệt hơn với người ngoài nghề. Vì vậy, việc xác minh, kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức, fanpage nên là kỹ năng tự bảo vệ cần thiết với những ai muốn bước chân vào showbiz.