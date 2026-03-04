Cảnh báo loạt lỗi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thường mắc về đăng ký thuế, khai thuế và hóa đơn

Thuế cơ sở 6 tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Công văn số 370/TCS6-NVDTPC lưu ý các lỗi vi phạm và hình thức xử phạt mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thường gặp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo cơ quan thuế, một trong những vi phạm phổ biến là chậm đăng ký thuế lần đầu quá thời hạn 10 ngày theo quy định. Hành vi này có thể bị xử phạt từ 1 triệu đến 10 triệu đồng tùy trường hợp.

Bên cạnh đó, chậm nộp hồ sơ khai thuế cũng là lỗi thường gặp. Theo quy định, thời hạn khai thuế theo tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế; thời hạn khai thuế theo quý là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Đối với trường hợp khai thuế theo từng lần phát sinh, người nộp thuế phải thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế. Nếu vi phạm, mức phạt có thể từ 2 triệu đến 25 triệu đồng.

Công văn cũng lưu ý các hành vi liên quan đến hóa đơn. Theo quy định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua hoặc thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 70 triệu đồng. Nếu không lập hóa đơn, mức phạt có thể từ 1 triệu đến 80 triệu đồng tùy hành vi cụ thể.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng cảnh báo hành vi khai sai tỷ lệ tính thuế theo ngành nghề. Ví dụ, hộ kinh doanh có hoạt động gia công sản phẩm như bán lẵng hoa, bán các sản phẩm đã qua chế biến thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu tỷ lệ tính thuế 4,5% nhưng lại kê khai theo tỷ lệ của hoạt động thương mại 1,5%. Với hành vi này, người nộp thuế có thể bị phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn quy định.

Một số trường hợp không kê khai doanh thu, cố tình bỏ doanh thu ngoài sổ sách kế toán hoặc kê khai sai doanh thu bán ra. Cơ quan thuế cho biết có trường hợp hộ kinh doanh sử dụng nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu doanh thu thực tế. Hành vi này có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số thuế trốn tùy hành vi cụ thể.

Bên cạnh đó, hành vi không lập sổ sách kế toán, không lưu trữ chứng từ, hóa đơn theo đúng quy định có thể bị phạt từ 2 triệu đến 10 triệu đồng. Nếu dẫn đến việc làm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế còn có thể bị truy thu thuế và phạt từ 1 đến 3 lần số thuế trốn.

Công văn cũng nêu rõ các hành vi vi phạm liên quan đến hóa đơn như sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng hóa mua vào, kê khai chi phí với mức phạt từ 20 triệu đến 50 triệu đồng. Trường hợp hành vi này làm giảm số thuế phải nộp, người nộp thuế có thể bị truy thu thuế và phạt từ 1 đến 3 lần số thuế trốn.

Tương tự, hành vi lập khống hóa đơn, bán hóa đơn nhưng thực tế không có hoạt động mua bán cũng bị phạt từ 20 triệu đến 50 triệu đồng và có thể bị truy thu thuế, xử phạt nhiều lần số thuế trốn theo quy định.

Ngoài ra, một số hộ kinh doanh thuộc các lĩnh vực bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như siêu thị, bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các xe có động cơ khác), ăn uống, nhà hàng, khách sạn, vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí, chiếu phim và các dịch vụ phục vụ cá nhân khác phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trường hợp sử dụng sai loại hóa đơn điện tử, mức phạt có thể từ 4 triệu đến 8 triệu đồng.

Đối với trường hợp nợ tiền thuế, nếu số tiền thuế nợ quá hạn 90 ngày, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Trường hợp số tiền thuế nợ quá hạn 120 ngày, người nộp thuế có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Theo Thuế cơ sở 6 tỉnh Khánh Hòa, việc tổng hợp các lỗi vi phạm nêu trên nhằm giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm rõ quy định pháp luật, từ đó thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, tránh trường hợp bị xử phạt hoặc bị cưỡng chế nợ thuế. Trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tổng hợp các hành vi vi phạm mới để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định.