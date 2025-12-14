Cảnh báo giả danh cán bộ làm thủ tục đất đai để lừa đảo

UBND xã Hoàn Long (tỉnh Hưng Yên) cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, giả danh cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hoàn Long và Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Yên Mỹ để tiếp cận, liên hệ với người dân.

Các đối tượng giả danh cán bộ làm thủ tục đất đai để lừa đảo. (Ảnh: CA)

Các đối tượng gọi điện thoại, nhắn tin hoặc kết nối qua mạng xã hội, đặc biệt là ứng dụng Zalo, với lý do hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Trong quá trình liên hệ, các đối tượng yêu cầu người dân mang “sổ đỏ” ra làm thủ tục, kết nối Zalo để trao đổi hồ sơ, đồng thời đề nghị cung cấp thông tin căn cước công dân, đăng ký số thứ tự giải quyết thủ tục hành chính.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt, yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng với nhiều lý do khác nhau, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo chính quyền xã Hoàn Long, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng tâm lý muốn giải quyết nhanh thủ tục hành chính của người dân để trục lợi bất chính.

Trước tình hình trên, xã Hoàn Long khẳng định đây là thông tin giả mạo, hành vi lừa đảo, không liên quan đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Chính quyền xã Hoàn Long nhấn mạnh, các cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng qua điện thoại, Zalo hay bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào.

Xã Hoàn Long đề nghị người dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực dưới mọi hình thức cho các đối tượng lạ tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, người dân cần trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền hoặc liên hệ thông qua các kênh chính thống để được hướng dẫn, giải quyết.

Chính quyền xã Hoàn Long cũng khuyến cáo người dân chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo này tới người thân, bạn bè và cộng đồng dân cư để cùng nâng cao nhận thức, kịp thời phòng tránh các hành vi lừa đảo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.