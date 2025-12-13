Cách giúp ChatGPT bớt giật lag khi trò chuyện lâu nhờ một tiện ích miễn phí mà không phải ai cũng biết

Người dùng ChatGPT lâu năm có lẽ không xa lạ với một tình huống quen thuộc: sau một thời gian trò chuyện dài, tab ChatGPT bỗng trở nên chậm chạp, giật lag, thậm chí phản hồi rất lâu.

Không ít người buộc phải mở một cuộc trò chuyện mới, đồng nghĩa với việc phải nhập lại toàn bộ hướng dẫn, dữ liệu và bối cảnh từ đầu. Tuy nhiên, việc “làm lại từ đầu” này thường làm đứt mạch công việc và khiến các câu trả lời thiếu đi chiều sâu của cuộc trao đổi trước đó.

Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở ChatGPT mà chủ yếu đến từ trình duyệt. Giao diện ChatGPT lưu toàn bộ nội dung hội thoại ngay trong trình duyệt, và khi số lượng tin nhắn ngày càng nhiều, trình duyệt phải xử lý một khối lượng dữ liệu rất lớn. Việc hiển thị và quản lý hàng nghìn tin nhắn cùng lúc khiến RAM và CPU bị tiêu tốn đáng kể, dẫn tới hiện tượng chậm, lag.

Một số giải pháp tạm thời thường được người dùng áp dụng là xóa lịch sử trình duyệt để giải phóng bộ nhớ hoặc chuyển sang ứng dụng ChatGPT chuyên dụng.

Tuy nhiên, mới đây, một tiện ích miễn phí trên Google Chrome Web Store mang tên ChatGPT LightSession đang được giới công nghệ nhắc tới như một cách xử lý gọn gàng hơn.

Theo mô tả từ nhà phát triển, ChatGPT LightSession không can thiệp vào hệ thống lưu trữ dữ liệu của ChatGPT. Thay vào đó, tiện ích này chỉ ẩn các tin nhắn cũ khỏi giao diện trình duyệt, giúp giảm đáng kể lượng nội dung mà trình duyệt phải tải và hiển thị cùng lúc. Nhờ vậy, trình duyệt tập trung xử lý các tin nhắn gần nhất, giúp tốc độ phản hồi trong cuộc trò chuyện được cải thiện rõ rệt.

Đáng chú ý, việc ẩn tin nhắn không làm mất bối cảnh hội thoại. ChatGPT vẫn giữ nguyên toàn bộ nội dung của cuộc trò chuyện, và người dùng vẫn có thể tham chiếu lại các thông tin đã trao đổi trước đó khi cần.

Về quyền riêng tư, nhà phát triển cho biết ChatGPT LightSession chạy hoàn toàn cục bộ trên thiết bị, không gửi dữ liệu tới máy chủ bên ngoài và không thu thập thông tin theo dõi người dùng. Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dùng nên kiểm tra kỹ quyền truy cập của các tiện ích trình duyệt trước khi cài đặt.

Cách bật ChatGPT LightSession trên trình duyệt Chrome

Để giảm tình trạng ChatGPT bị chậm, giật lag khi trò chuyện dài, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở Google Chrome, truy cập Chrome Web Store.

﻿Bước 2: Tìm kiếm tiện ích có tên ChatGPT LightSession .

﻿Bước 3: Nhấn Add to Chrome (Thêm vào Chrome) và xác nhận cài đặt.﻿

Bước 4: Sau khi cài xong, mở lại trang ChatGPT hoặc tải lại (refresh) tab đang sử dụng.

Bước 5: Tiện ích sẽ tự động hoạt động , ẩn bớt các tin nhắn cũ khỏi giao diện để giúp trình duyệt tải nhẹ hơn.

Trong bối cảnh ChatGPT ngày càng được sử dụng cho công việc và học tập, những công cụ giúp giữ nguyên mạch trao đổi nhưng giảm tình trạng giật lag như ChatGPT LightSession có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng thường xuyên làm việc trên các cuộc trò chuyện dài.