Căng: Cặp đôi đình đám showbiz vừa ly hôn ngay trước ngày cưới

Diễn biến trong mối quan hệ của cặp đôi nổi tiếng này đã làm cho dư luận sốc nặng.

Sáng 16/7, tờ Starnews đưa tin, 2 ngôi sao truyền hình thực tế đình đám Hàn Quốc Yeong Ja - Yeong Cheol hiện đang dính tin ly hôn ầm ĩ, khiến cả mạng xã hội xứ củ sâm náo loạn. Nghi vấn chia tay bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ động thái lạ của người đẹp Yeong Ja trên trang cá nhân mới đây. Cụ thể, công chúng phát hiện Yeong Ja gần đây đã xóa toàn bộ ảnh về ông xã Yeong Cheol, trong đó có cả những khoảnh khắc chụp chung của 2 người trên tài khoản Instagram.

Trước đó, Yeong Ja rất nghiện khoe ảnh chồng mình lên trang cá nhân, cô cũng không ngần ngại công khai chia sẻ nhiều bức hình từ đám cưới, các buổi hẹn hò và chuyến du lịch của vợ chồng cô tới công chúng. Ấy vậy mà nay người đẹp này lại đột nhiên “quay xe”, xóa hết ảnh người bạn đời trên Instagram giống như thể muốn phủi bỏ sạch sẽ mối quan hệ với đàng trai nên mới khiến tin đồn chia tay lan nhanh tới mức như vậy.

Dù ở chiều ngược lại, trên tài khoản mạng xã hội của Yeong Cheol vẫn còn giữ lại nguyên vẹn những hình ảnh chụp chung của anh với bà xã. Vào ngày 3/7 vừa qua, Yeong Cheol thậm chí còn công khai khoảnh khắc thân mật bên Yeong Ja kèm dòng chú thích “Anh yêu em, bà xã” để bày tỏ tình cảm với vợ mình. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận định, Yeong Cheol chỉ đang cố gắng níu kéo đàng gái chứ thực ra đối phương đã cạn tình, muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của cả 2.

Yeong Cheol - Yeong Ja hiện dính tin ly hôn ầm ĩ. Ảnh: Naver

Ngay sau khi thông tin Yeong Ja - Yeong Cheol ly dị xuất hiện rầm rộ, cộng đồng mạng đã thi nhau mổ xẻ những nguyên nhân dẫn tới cái kết buồn của cặp đôi đình đám. Đáng chú ý, không ít khán giả cho rằng việc Yeong Ja bị sảy thai chính là 1 trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa 2 ngôi sao lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay. Còn nhớ cặp đôi từng trải qua nỗi đau mất con ngay trước thềm đám cưới. Yeong Ja khi ấy đau xót tiết lộ: “Tôi đã mang thai vào khoảng thời gian diễn ra lễ Chuseok (Tết Trung thu) nhưng sau đó lại bàng hoàng phát hiện ra thai nhi không còn tim thai. Biến cố lớn khiến tôi đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Ngoài ra, Yeong Cheol từng dính ồn ào ngoại tình trong cuộc hôn nhân với người vợ trước. Ngay giữa tâm bão ồn ào, Yeong Ja đã đăng tâm thư bênh vực ông xã, đồng thời khẳng định: “Quyết định kết hôn của tôi không đến từ áp lực kinh tế, việc cần người dựa dẫm hay sự thiếu thốn tình cảm. Cuộc ly hôn trước đó của anh Yeong Cheol được tiến hành đúng theo trình tự pháp lý dựa trên sự đồng thuận từ cả 2 phía. 1 số người có nhắc tới những thông tin liên quan đến chuyện anh Yeong Cheol từng ngoại tình, nhưng những điều này hoàn toàn sai sự thật, không hề tồn tại trong bất kỳ văn bản pháp lý nào”.

Công chúng hiện nín thở chờ đợi động thái tiếp theo từ 2 ngôi sao đình đám xứ Hàn. Ảnh: Nate

Yeong Cheol và Yeong Ja từng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khi cùng xuất hiện trong mùa 28 của show hẹn hò ăn khách tại Hàn Quốc I Am SOLO. 2 ngôi sao khi ấy phát triển mối quan hệ thành người yêu ngoài đời thực sau khi tham gia tập đặc biệt dành cho những cá nhân đã ly hôn. Họ cũng nhanh chóng tiến tới hôn nhân sau 1 khoảng thời gian hẹn hò.

Được biết, cả Yeong Ja lẫn Yeong Cheol đều có 1 người con riêng trước khi chính thức kết hôn với nhau. Yeong Ja hiện đang nuôi dạy cậu con trai 14 tuổi sau khi kết thúc mối quan hệ chung sống không hôn thú, còn Yeong Cheol có 1 cậu con trai 11 tuổi nhưng anh hiện không có quyền giám hộ đứa nhỏ này.

Yeong Ja - Yeong Cheol liên tục chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội xứ Hàn sau khi công khai mối quan hệ. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo