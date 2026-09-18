Cẩn trọng với "dịch vụ" cấy que tránh thai tại nhà

Cấy que tránh thai là biện pháp hiện đại, hiệu quả cao nhưng không phải thủ thuật có thể thực hiện tùy tiện tại nhà.

Những lời quảng cáo cấy que tránh thai tại nhà “an toàn, tiện lợi, kín đáo” có thể "che khuất" các nguy cơ nhiễm trùng, cấy sai vị trí, que di chuyển, giảm hiệu quả tránh thai, thậm chí bỏ sót bệnh lý tiềm ẩn.

Thủ thuật y tế không thực hiện tùy tiện

Tờ rơi quảng cáo "dịch vụ" cấy que tránh thai tại nhà dán trên cột điện. Ảnh: PV

"Dịch vụ" cấy que tránh thai tại nhà đang được quảng cáo trên mạng xã hội, qua tờ rơi với những ưu điểm như: “giá rẻ”, “không chờ đợi”, “thực hiện tại nhà”, “bảo mật thông tin”... Cách quảng cáo này dễ khiến người cho rằng cấy que là một thủ thuật đơn giản, có thể thực hiện ngay tại nhà.

“ Que cấy tránh thai là một thanh nhựa nhỏ có chứa nội tiết tố, được cấy dưới da cánh tay. Bác sĩ sẽ gây tê mặt trong cánh tay không thuận của người nhận cấy, sau đó dùng dụng cụ chuyên biệt để luồn que vào dưới da. Phương pháp này có hiệu quả tránh thai kéo dài khoảng 3 năm.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Nghiêm Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Dân số, Trẻ em và Bảo trợ xã hội, Trạm Y tế phường Hoàn Kiếm, cho biết, cấy que tránh thai là một thủ thuật y tế, đòi hỏi người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề và được đào tạo bài bản. Việc cấy que cần được thực hiện tại cơ sở bảo đảm điều kiện về chuyên môn, an toàn, vệ sinh, vô khuẩn và có theo dõi sau khi thực hiện.

Nếu là dịch vụ cấy que tránh thai trong bệnh viện hay tại các cơ sở y tế được cấp phép thì sẽ có người làm chuyên môn bảo đảm và chịu trách nhiệm. Còn nếu thực hiện theo hình thức dịch vụ tại nhà như quảng cáo vô lối thì chắc chắn không bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Không thể xem đây là một thủ thuật đơn giản có thể thực hiện tùy tiện tại nhà - bà Nghiêm Thị Thu Huyền nói.

Cùng quan điểm, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Thanh, Trưởng khoa khám Chuyên gia, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho rằng, cấy que tránh thai tại nhà không đúng kỹ thuật, không đúng vị trí có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Que cấy có thể đi vào động mạch, gây chảy máu, hoặc đâm sâu vào bên trong cơ. Trong quá trình thực hiện, nếu thao tác không đúng, kim đưa que cấy vào cũng có thể bị gãy.

“Tôi đã gặp nhiều trường hợp cấy que tránh thai không đúng vị trí. Bình thường, que cấy được đặt dưới da, nhưng có trường hợp lại cắm vào tận trong cơ, nằm sát các động mạch ở cánh tay hoặc di chuyển đến vị trí sát xương. Khi đó, việc lấy que ra trở nên phức tạp, có trường hợp phải phẫu thuật” - bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thanh chia sẻ.

Không chỉ đúng kỹ thuật, còn phải đúng chỉ định

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Minh Thanh (ngoài cùng bên trái), Trưởng khoa khám Chuyên gia, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bá Thành

Theo các chuyên gia, trước khi cấy que tránh thai, người phụ nữ cần được thăm khám, tư vấn và có chỉ định mới được thực hiện. Đây là bước cần thiết để xác định tình trạng sức khỏe, khả năng sử dụng phương pháp tránh thai và phát hiện những vấn đề bệnh lý có thể bị bỏ sót.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thanh cho biết, có những trường hợp cấy que tránh thai mà không được thăm khám trước, thậm chí có người đang có thai mà vẫn cấy. Vì vậy, trước khi thực hiện, phải thăm khám và có chỉ định của bác sĩ.

Không được thăm khám đầy đủ trước khi cấy que cũng có thể dẫn đến việc nhầm lẫn giữa tác dụng không mong muốn của que tránh thai với dấu hiệu bệnh lý.

Rong kinh có thể là một trong những tác dụng không mong muốn sau khi cấy que tránh thai. Tuy nhiên, theo bác sĩ không phải mọi trường hợp rong kinh sau thủ thuật đều xuất phát từ phương pháp này. “Có trường hợp người bệnh cho rằng rong kinh là do que cấy, nhưng thực tế lại mắc ung thư cổ tử cung mà không biết”, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thanh cảnh báo.

Bên cạnh thăm khám trước khi thực hiện thủ thuật, theo dõi sau cấy que cũng là yêu cầu quan trọng. Bà Nghiêm Thu Huyền cho biết, que cấy có thể gây một số tác dụng phụ như rong kinh hoặc vô kinh. Người có chuyên môn cần đánh giá tình trạng cụ thể để có hướng xử trí phù hợp.

“Người có chuyên môn sẽ biết đánh giá đâu là rong kinh, đâu là vô kinh kéo dài; trường hợp nào cần dùng thuốc hỗ trợ và khi nào cần thăm khám chuyên sâu. Vì vậy, việc cấy que không chỉ dừng ở thủ thuật mà còn phải đi kèm với theo dõi sau đó”, bà Nghiêm Thị Thu Huyền phân tích.

Vị trí que cấy tránh thai sẽ được cấy trên cánh tay (Ảnh: BVCC).

Hiện có nhiều biện pháp tránh thai hiện đại cho phụ nữ lựa chọn. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có ưu, nhược điểm riêng và hiệu quả khác nhau. Trong đó, cấy que tránh thai nếu được thực hiện đúng chỉ định, đúng kỹ thuật sẽ có hiệu quả rất cao, song không phải biện pháp phù hợp với tất cả mọi người.

Bởi vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo, phụ nữ không nên thực hiện cấy que tránh thai tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn trước khi lựa chọn biện pháp phù hợp. Việc lựa chọn căn cứ vào thể trạng, bệnh nền và các bệnh lý đi kèm.