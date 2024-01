Cận Tết đi tiêm tai tài lộc để đổi vận giàu sang trong năm mới: BS thẩm mỹ khuyên làm 3 việc trước khi tiêm

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, dù nam hay nữ, nhu cầu làm đẹp cũng tăng cao. Những dịch vụ làm đẹp đón Tết đem lại vận mệnh tốt cho năm mới càng được ưa chuộng hơn cả. Tiêm tai tài lộc là một trong những dịch vụ được khách hàng hiện rất quan tâm.

Chỉ cần dạo qua một vòng trên facebook, bạn sẽ thấy rất nhiều nơi chào đón dịch vụ tiêm tai tài lộc . Đây được coi là một chiêu hút khách, với quảng cáo là đem lại công việc làm ăn tốt, nhiều thuận lợi, may mắn. Chỉ với một chút chất làm đầy hay còn gọi là filler, khách hàng có ngay đôi tai dày đầy đặn, dái tai to không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn "hút vận khí tốt cho gia chủ".

Chỉ cần dạo qua một vòng trên facebook, bạn sẽ thấy rất nhiều nơi chào đón dịch vụ tiêm tai tài lộc. (Ảnh chụp facebook)

Hầu hết, những bài quảng cáo đều đánh trúng vào tâm lý khách hàng như: Phụ nữ hay đàn ông sở hữu tai phật sẽ có trí tuệ hơn người, có linh cảm, quyền uy, tài sản tốt, là người nhân hậu, giàu lòng nhân ái, vị tha, tâm linh, địa vị cao, luôn gặp may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều hanh thông trơn tru...

Theo BS Hà Sỹ Hoàng Tùng (chuyên thẩm mỹ nội khoa, làm việc tại Hà Nội), hầu hết những quảng cáo trên mạng xã hội hiện nay đều khiến mọi người nhanh chóng bị thuyết phục và muốn làm "tai tài lộc".

Để tiêm tai tài lộc, bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám và tư vấn, xác định lượng chất làm đầy phù hợp cho từng trường hợp khách hàng.

Hầu hết những quảng cáo trên mạng xã hội hiện nay đều khiến mọi người nhanh chóng bị thuyết phục và muốn làm tai tài lộc. (Ảnh minh họa)

Sau đó, bác sĩ hoặc kỹ thuật viên sẽ tiến hành sát khuẩn, gây tê vùng tai nhằm đảm bảo quá trình tiêm tai tài lộc bằng chất làm đầy an toàn, không gây cảm giác đau đớn hay khó chịu trong quá trình thực hiện.

Sau cùng, bác sĩ sẽ tiêm lượng chất làm đầy phù hợp để kéo dài dái tai với kích thước hợp lý và ưng ý nhất. Điều này phụ thuộc vào kiểu dáng tai của khách hàng đã có tư vấn cụ thể trước đó.

Tuy nhiên, trước khi làm, chuyên gia khuyến cáo nên tuân thủ 3 việc để đảm bảo an toàn, thẩm mỹ:

1. Chọn loại chất làm đầy uy tín khi tiêm tai tài lộc

BS Hà Sỹ Hoàng Tùng giải thích rằng, việc sử dụng các loại chất làm đầy như hyaluronic acid cần được tiến hành cẩn trọng. Hyaluronic acid là một trong những loại filler được tin dùng nhờ sự tương thích cao với cơ thể.

Việc sử dụng các loại chất làm đầy như hyaluronic acid cần được tiến hành cẩn trọng, kể cả trong tiêm tai tài lộc, cần một lượng rất nhỏ. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến biến chứng không mong muốn. Do đó, mọi người cần luôn lựa chọn những sản phẩm chất lượng, từ các thương hiệu uy tín và có nguồn gốc rõ ràng.

2. Người thực hiện cần có chuyên môn, kinh nghiệm và được cấp chứng chỉ hành nghề

Dù kỹ thuật tiêm tai tài lộc không đòi hỏi phức tạp, nhưng bàn tay của một kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp là cực kỳ quan trọng. BS Hoàng Tùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn những cơ sở làm đẹp có uy tín, có chứng chỉ hành nghề đầy đủ, để tránh những hậu quả không đáng có.

Dù kỹ thuật tiêm tai tài lộc không đòi hỏi phức tạp, nhưng bàn tay của một kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp là cực kỳ quan trọng. (Ảnh minh họa)

Tiêm tai tài lộc là quyết định cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy đưa ra lựa chọn thông minh để vừa có thể thay đổi diện mạo, tướng số theo ý muốn, vừa đảm bảo sức khỏe và an toàn.

3. Không quá lạm dụng tiêm tai tài lộc

Chuyên gia cảnh báo việc tiêm quá mức cần thiết để có dái tai to có thể gây mất tự nhiên và tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như hoại tử, nhiễm trùng. Do đó, mọi người nên cân nhắc và lựa chọn liều lượng phù hợp để vừa cải thiện vẻ đẹp lại vừa đảm bảo an toàn sức khỏe.