Cần lưu ý gì khi lái ô tô trong trời mưa ngập?

Lái xe ô tô dưới trời mưa bão tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về tai nạn và các sự cố gây hỏng hóc xe. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, những người xung quanh và chính phương tiện của mình, các bạn có thể tham khảo những kinh nghiệm sau.

Chạy chậm, quan sát xe đi trước, quan sát xung quanh, không gần đi xe khác

Khi quan sát, nếu thấy xe phía trước có cùng kiểu dáng với xe của mình và có thể vượt qua đoạn ngập nước an toàn thì hãy đi theo vệt bánh của xe đó, bạn sẽ qua được vùng ngập một cách an toàn. Tuy nhiên, nếu xe phía trước có dáng to hơn, gầm cao hơn thì tốt nhất là không nên đi theo.

Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu - TTXVN

Luôn bật đèn

Khi trời mưa to, gió lớn, tầm nhìn của ngời lái đều bị hạn chế nên lái xe trong mưa không khác nào như đi trong sương mù .

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chính mình và các phương tiện cùng lưu thông, bạn hãy bật đèn chiếu gần, đèn sương mù và đèn khẩn cấp để xe phía sau dễ dàng nhận thấy, duy trì khoảng cách an toàn.

Không đạp chân côn, tắt hệ thống điều hòa

Nếu xe bị hư do ngập nước, hãy gọi và đợi xe cứu hộ đến kéo đi, tuyệt đối không được khởi động máy.