Bộ sưu tập xe của ‘Aquaman’ Jason Momoa: Khiêm tốn một cách khó tin

So với những người nổi tiếng khác, bộ sưu tập xe của Jason Momoa có thể nói là khiêm tốn

Hầu hết người nổi tiếng có đời sống khá phô trương, từ những bộ quần áo hàng hiệu mới nhất đến những chiếc siêu xe hiệu suất cao và đẹp nhất. Tuy nhiên, có một số người nổi tiếng lại thích sống một cuộc sống đơn giản hơn, không thu hút nhiều sự chú ý.

Jason Momoa, nổi tiếng với vai Aquaman trong bộ phim cùng tên, là một trong số đó. Nhìn vào bộ sưu tập xe của anh là đủ thấy.

Land Rover Defender Series 3

Đây là chiếc xe đầu tiên Jason đã mua. Không rõ mức giá khi mua là bao nhiêu, nhưng một chiếc Land Rover Defender Series 3 ngày nay có giá từ 15.000 - 55.000 USD - con số khá khiêm tốn nhìn từ góc độ chủ nhân là một diễn viên nổi tiếng Hollywood.

Jason rất quý chiếc xe này. Từng có thời gian nghèo đến mức phải bán xe đi, anh đã ngay lập tức tậu lại khi cát xê tăng lên.

Chiếc xe có tốc độ tối đa 114 km/h, động cơ 6 xi lanh với hộp số sàn 4 cấp - Ảnh: Fanat1cos

Land Rover Defender 110

Một trong những chiếc đình đám nhất trong bộ sưu tập xe của “vua Atlantic” chỉ là Land Rover Defender 110, động cơ xăng V8 5.0L kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, cho công suất 405 mã lực và mô men xoắn cực đại 515 Nm. Tốc độ tối đa 171 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây.

Không có thông tin Jason mua Land Rover Defender Series 3 với giá bao nhiêu, chỉ biết tùy chọn để biến thành xe cắm trại có giá từ 19.500 USD và một chiếc xe mới có giá từ 53.400 USD.

Jason đã cho độ thêm Land Rover Defender 110 để trở thành một chiếc xe phù hợp với cuộc sống ngoài trời hơn nữa. Giờ đây chiếc xe giống một căn nhà di động hơn với nệm ngủ, cổng USB, ổ cắm điện, máy sưởi… - Ảnh: Autoevolution

Ford F-150 RV

Sinh ra ở Honolulu, Hawaii, Jason yêu thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời. Vì lẽ đó, bộ sưu tập xe của anh không thể thiếu một chiếc motorhome.

Chiếc xe dã ngoại anh lựa chọn là Ford F-150 RV, mẫu bán tải off-road được trang bị hộp số tự động 10 cấp và tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5,4 giây.

Jason đã hợp tác với hãng EarthRoamer độ thêm không gian sống, biến Ford F-150 trở thành một căn nhà di động thực thụ phục vụ cho những chuyến phiêu lưu.

Ford F-150 bán mới có giá dao động từ 28.400 đến 33.000 USD. Nhưng theo Autoevolution, giá một chiếc motorhome cũ của EarthRoamer như Jason sẽ rơi vào tầm 75.000 USD, còn nếu mua mới hoàn toàn thì lên đến 1,7 triệu USD.

Motorhome Ford F-150 đã trở thành nhà thực sự của Jason Momoa sau khi ly hôn với Lisa Bonet hồi tháng 1-2022. Anh thích chiếc xe đến mức còn mang đến cả buổi công chiếu “Aquaman” - Ảnh: The Sun & Autoevolution

Jason đã quen với cuộc sống trong “nhà xe” trước khi nổi tiếng - Ảnh: Dailymail

Land Rover Range Rover màu trắng

Mặc dù Jason Momoa thường chỉ chọn những chiếc xe có mức giá phổ thông như một người bình thường, nhưng không có nghĩa anh không có một chút sang trọng trong cuộc sống. Đó chính là điều mà chiếc Range Rover màu trắng mang đến, thêm chút phong cách cho một người có “xì tai” khá tùy tiện, mộc mạc như Jason.

Land Rover Range Rover được trang bị động cơ tăng áp kép 4.4L 523 mã lực. Giá trung bình của một chiếc xe đời mới vào khoảng 100.000 đến 104.500 USD. Nhiều người nổi tiếng khác cũng say mê vẻ đẹp này, như diễn viên Reese Witherspoon, Eva Longoria, ca sĩ Kelly Osbourne và thậm chí cả Nữ hoàng Anh.

Land Rover Range Rover là chiếc xe Jason sử dụng hằng ngày - Ảnh: @_.carszone_/Instagram & Splash

Aston Martin DB5U

Nhân vật Jason Momoa thể hiện thường đa dạng. Bộ sưu tập xe của anh cũng vậy. Có thể nói, chính những sắc thái đa dạng làm nên vẻ quyến rũ cho “Aquaman” trong mắt fan nữ.

Với chiếc Aston Martin DB5U, “vị vua Atlantic” đã đi từ phong cách bụi bặm mộc mạc sang cổ điển thanh lịch một cách tinh tế.

Aston Martin DB5U từng được sử dụng trong phim James Bond, không ngạc nhiên khi nhiều người nổi tiếng khác cũng bỏ tiền ra để sở hữu một chiếc. Có thể kể đến Jason Statham (nổi tiếng với loạt phim The Transporter, cũng là bạn diễn của Jason trong Fast X sắp ra mắt), Eddie Murphy (Shrek, Dr. Dolittle), Ben Affleck (Gone Girl, Pearl Harbor và đặc biệt là vai Batman trong nhiều phần phim của DC Extended Universe), Denise Richards (The World Is Not Enough, Love Actually).

Đây là mẫu xe do James Bond lái trong Goldfinger và Casino Royale - Ảnh: GQ

Cadillac Fleetwood Rosa màu hồng

Bán tải công suất lớn, siêu xe sang trọng, giờ là một chiếc xe màu hồng, một trong những chiếc xe lâu đời nhất trong bộ sưu tập. Đó là một chiếc Cadillac Series 62 1957, động cơ V8 6.0L, ngày nay chỉ còn có giá 15.000 USD.

Theo Hot Cars, nam diễn viên Fast X đã mua chiếc Cadillac màu hồng cổ điển khi mới 22 tuổi, đặt tên là Bernadette. Ông hoàng Elvis Presley chính là nguồn cảm hứng để Jason tậu chiếc xe.

Hầu hết đàn ông không thích xe màu hồng, nhưng Jason là một người khác biệt - Ảnh: @prideofgypsies/Instagram

Harley-Davidson Chopper

Chiếc Harley-Davidson chopper cổ điển đời 1947 có lẽ là phù hợp nhất với những gì người ta vẫn hình dung về Jason Momoa.

Chiếc môtô sử dụng động cơ 61 Cl với hộp số 4 cấp mang đến tốc độ tối đa 100-145 km/h.

Jason không phải người nổi tiếng duy nhất thích thú với Harley-Davidson. Ngôi sao huyền thoại Bruce Willis (Die Hard, The Sixth Sense), ca sĩ/nhạc sĩ Bruce Springstein, ca sĩ/diễn viên Justin Timberlake và ca sĩ Adam Levine của nhóm Maroon 5 đều từng được nhìn thấy ngồi trên chiếc xe này.

Jason trên chiếc Harley-Davidson Chopper - Ảnh: @prideofgypsies/Instagram

BMW R Nine T Scrambler

Đây là một chiếc môtô nữa cũng rất hợp với Jason. BMW R Nine T Scrambler mạnh mẽ và khỏe khoắn với mô men xoắn cực đại 115 Nm tại vòng tua 6.000 vòng/phút cùng tốc độ tối đa 200 km/h.

Chiếc xe cũng là một cỗ máy linh hoạt khi dám thách thức hầu hết địa hình khó. Giá cơ sở là 12.995 USD và đáng đồng tiền bát gạo.

Tom Cruise của Top Gun cũng từng ngồi trên “quái vật đường phố” này, vì bản thân anh cũng là một người đam mê xe đẹp.

BMW R Nine T Scrambler là chiếc xe khỏe khoắn, cá tính, gai góc nhất trong bộ sưu tập của Jason - Ảnh: BMW North America

Harley-Davidson Softail Slim Bike

Bên cạnh sự nổi tiếng, cát xê hậu hĩnh và hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới, Jason Momoa, với tư cách một diễn viên Hollywood nổi tiếng, có những đặc quyền ít người có được.

Chẳng hạn, khi đang quay Aquaman, Jason đã được tặng món quà bất ngờ là một chiếc Harley-Davidson Softail Slim Bike. Không rõ bạn diễn Amber Heard, Nicole Kidman được tặng thứ gì, nhưng Jason đã có thêm một thứ để bộ sưu tập xe đa dạng.

Harley-Davidson Softail Slim Bike chỉ nặng 304 kg, được trang bị động cơ V-twin 107ci công suất 92,5 mã lực, mô men xoắn 150 Nm, mang đến sức mạnh cần thiết cho một ngày “bay trên đường”.

Khi quay trở lại phim trường, Jason Momoa bất ngờ nhận được Harley-Davidson Softail Slim Bike đời 2018. Chiếc xe sau đó được mở bán vào ngày hôm sau, đồng nghĩa với việc Jason là một trong những người đầu tiên có cơ hội sở hữu chiếc xe này - Ảnh: @prideofgypsies/Instagram

Xe đạp điện Vallkree Drifter Electric Motorbike

Có thể nói đây là hàng độc lạ nhất trong bộ sưu tập xe. Vallkree Drifter Electric Motorbike là bản độ từ bản gốc mang hơi hướng vintage, được thực hiện thủ công tại Byron Bay, Úc.

Ngoại hình mềm mại nhưng không kém vị nam tính, vận hành êm ru với bộ pin lithium-ion Samsung, chiếc xe phù hợp cho cả on-road lẫn off-road.