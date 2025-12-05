Căn hộ vỏn vẹn 3m² ở Hồng Kông có giá gần 2 tỷ, đi tắm phải ngồi lên bồn cầu

Nói đến nhà ở tại các thành phố lớn, nhiều người thường nghĩ ngay đến những căn hộ sáng sủa, rộng rãi và mang lại cảm giác dễ chịu khi bước vào. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy. Ở Hồng Kông, không ít người phải sống trong những không gian chỉ vài mét vuông, thậm chí có nơi còn không có nhà vệ sinh riêng, nhìn thôi đã thấy thương.

Mới đây, một blogger tên A Qin đã chia sẻ về cuộc sống trong căn hộ 3m² ở Hồng Kông, không gian chỉ vừa vặn cho một người sinh hoạt. Điều gây ngỡ ngàng là mức giá của bất động sản nhỏ bé này lên đến 500.000 đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng.

Bước vào nhà, thứ đập vào mắt đầu tiên là chiếc giường Murphy gắn tường cực phổ biến trong những căn hộ siêu nhỏ ở xứ Cảng Thơm. Ban ngày giường được gập lên để tiết kiệm diện tích, ban đêm hạ xuống là thành chỗ ngủ. Chiếc giường rộng khoảng 80cm, chỉ đủ cho một người trưởng thành nằm, đôi khi trở mình mạnh một chút cũng có thể thấy chật chội.

Chiếc giường chỉ đủ cho 1 người nằm

Căn hộ có điều hòa gắn trần nên lúc nào cũng giữ được độ mát dễ chịu. Kế bên giường là kệ nhỏ vừa để trang trí vừa kiêm luôn chức năng lưu trữ. Đồ mặc hằng ngày sẽ được xếp gọn trong vali, còn những món ít dùng thì cho vào hộp nhựa. Sống trong căn hộ nhỏ, sự linh hoạt trong cách sắp xếp là chìa khóa để tối ưu diện tích mà vẫn giữ không gian gọn gàng và dễ sống.

Quần áo sẽ được cất gọn trong những hộc tủ để không chiếm diện tích

Nhà vệ sinh của căn hộ nằm sát ngoài cùng, được ngăn cách bằng cửa xếp mỏng nhẹ. Diện tích chưa đến một mét vuông, đủ chỗ để đặt bồn rửa, bồn cầu và vòi sen. Vì diện tích hạn chế, khi tắm nếu muốn thoải mái thì phải ngồi lên bồn cầu.

Điều bất ngờ là trong nhà vệ sinh chật hẹp lại có một khung cửa sổ lớn. Chỉ cần mở ra là thấy ngay dòng sông uốn lượn giữa lòng thành phố, cảnh quan vô cùng đẹp. Nhìn cảnh này, người ta dễ tự hỏi liệu 1,7 tỷ đồng có đáng để đánh đổi sự chật chội mỗi ngày, chỉ để sở hữu một tầm view đắt giá bậc nhất Hồng Kông hay không?

Nhà vệ sinh rộng 1m², muốn có tư thế tắm thoải mái thì phải ngồi lên bồn cầu

Đổi lại, nhà vệ sinh lại sở hữu tầm nhìn thẳng ra dòng sông giữa lòng thành phố. Có lẽ đây là một trong những ưu điểm hiếm hoi để lý giải mức giá lên tới 1,7 tỷ đồng cho căn hộ vỏn vẹn 3m².

Theo post.smzdm