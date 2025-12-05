Trong nhà có 3 vật này thì giữ cho kỹ, vứt đi là mất lộc ngay

Khi dọn dẹp nhà cửa, nhiều người thường cho rằng đồ cũ không còn giá trị nên vứt bỏ ngay. Thế nhưng, trong phong thủy, có một số vật tưởng chừng vô giá trị lại mang ý nghĩa may mắn, thậm chí giúp gia chủ thu hút tài lộc, bình an. Nếu trong nhà còn giữ được 3 món dưới đây, hãy bảo quản cẩn thận bởi biết đâu lại là “kho báu” mà bạn không hay.

1. Đồng xu cổ, tiền kỷ niệm

Nhiều gia đình giữ những đồng xu cổ, tiền kỷ niệm trong tủ, trong két hoặc trong hộc bàn từ rất lâu. Dù đã ngừng lưu hành, chúng lại mang năng lượng của sự sung túc, biểu trưng cho dòng chảy tài lộc không ngừng.

Theo phong thủy, việc lưu giữ tiền cổ có thể đem lại may mắn cho gia chủ. Đồng xu càng cũ càng tích tụ nhiều vượng khí. Người xưa thường xâu xu cổ treo trước cửa, đặt trong ví hoặc trong hòm tiền để kích hoạt tài vận.

Đừng vội bỏ đi các đồng xu hay tiền giấy kỷ niệm vì bạn nghĩ không dùng được nữa. Chúng có thể trở thành “kho báu” thu hút tài lộc một cách âm thầm.

2. Trang sức gia truyền

Những món trang sức như vòng ngọc, nhẫn vàng, hay khuyên tai được truyền từ đời này sang đời khác không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Chúng được xem như vật bảo hộ của gia tộc, tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và bình an.



Theo quan niệm truyền thống, khi món đồ được truyền qua nhiều thế hệ, năng lượng bảo hộ càng trở nên mạnh mẽ. Người giữ những vật ấy trong nhà thường tin rằng gia đạo sẽ yên ổn, công việc thuận lợi, con cháu vững vàng. Thay vì bỏ đi, hãy làm sạch và cất chúng cẩn thận bởi đó không chỉ là vật quý, mà còn là kỷ vật giúp “giữ lộc” trong gia đình.

3. Đồ vật phong thủy lâu năm

Các vật phẩm phong thủy như tượng Phật, tượng Thần Tài, tỳ hưu hay đá quý nếu được đặt trong nhà từ lâu thường tích tụ năng lượng tốt, giúp cân bằng âm dương và thu hút vượng khí. Khi đã “hòa quyện” với trường khí của gia đình, chúng sẽ giúp hỗ trợ tài vận.

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng càng để lâu, những vật phẩm này càng phát huy tác dụng, tạo nên nguồn “tài khí” ổn định cho gia chủ. Vì vậy, bán hoặc trao cho người ngoài có thể vô tình làm thất thoát may mắn và sự che chở mà chúng mang lại.

Ba món đồ trên mang ý nghĩa phong thủy và giá trị tinh thần vô cùng lớn. Trước khi quyết định dọn dẹp và “thanh lý” đồ cũ trong nhà, hãy dành một chút thời gian kiểm tra lại. Biết đâu, chính bạn đang sở hữu một “kho báu” giữ lộc ngay trong ngôi nhà của mình.

