Cận cảnh vương miện của Miss World Vietnam 2023 do Long Beach Pearl chế tác

Tại họp báo công bố vương miện đăng quang của Miss World Vietnam, Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố chiếc vương miện danh giá dành cho Tân hoa hậu. Theo đó chiếc vương miện với tên gọi Non nước Việt được chế tác bởi thương hiệu trang sức ngọc trai cao cấp Long Beach Pearl. Khác với những năm trước, năm nay chiếc vương miện đặc biệt này được giới thiệu bằng một video ngắn tái hiện quá trình chế tạo ra vật phẩm đăng quang quý giá này. Trong đó, hình ảnh của video được đầu tư, trau chuốt bằng công nghệ quay bullet time đầy mãn nhãn và ấn tượng.



Vương miện dành cho Tân Miss World Vietnam 2023 được thiết kế kỳ công và tinh xảo. Ảnh: Long Beach Pearl

Vương miện Non nước Việt được đội ngũ nghệ nhân hàng đầu của Long Beach Pearl dày công nghiên cứu và chế tác. Bên cạnh sự sang trọng, đẳng cấp vốn có, chiếc vương miện này còn ẩn chứa bên trong thông điệp đầy ý nghĩa. Lấy cảm hứng từ "rừng vàng biển bạc", sự giàu có và trù phú của tài nguyên thiên nhiên, sản vật quý giá từ rừng già đến biển cả của Việt Nam. Non sông Việt Nam một dải thống nhất, đầy thiêng liêng và tự hào. Nhìn vào diện mạo của chiếc vương miện Non nước Việt là sự phản chiếu dáng dấp của núi đồi trùng trùng điệp điệp, những đường nét uốn lượn và êm dịu như từng cơn sóng ngoài khơi xa. Cả hai cùng hoà quyện và kết tinh cùng những viên ngọc trai quý giá - hiện thân của vẻ đẹp trường cửu của dân tộc.

Vương miện Miss World Vietnam 2023 được đính kết 999 viên đá quý trắng và 299 viên đá quý xanh biểu trưng cho vẻ đẹp trường cửu, mãi mãi song hành. Long Beach Pearl cũng đính kết 168 viên ngọc trai quý giá. Trong phong thuỷ, con số 168 được coi là tổ hợp đẹp nhất trong các tổ hợp số, có ý nghĩa là "con đường thịnh vượng" hay "cùng thịnh vượng.

Khoảnh khắc ThS Phạm Kim Dung - Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng nhận chiếc vương miện Non nước Việt từ TS Lê Như Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Long Beach Pearl, Ông Nguyễn Minh Khánh - Quản lý thương hiệu Long Beach Pearl và Đương kiêm Miss World Vietnam 2022 - Mai Phương chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này. Ảnh: Miss World Vietnam

Tâm tư nhiều hơn về thông điệp của chiếc vương miện Non nước Việt này, đại diện đơn vị chế tác, Tiến sĩ Lê Như Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Long Beach Pearl chia sẻ về quá trình tạo tác cũng như thông điệp của chiếc vương miện đặc biệt này: Hơn 4,000 năm hình thành, người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt nói riêng đều có tính quyết đoán kiên cường như núi non, yêu thương bao la rộng mở như biển trời và sẵn sàng toả sáng như những viên trân châu ánh sắc. Đây chính là thông điệp mà Long Beach Pearl gửi trọn cho Tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023. Bên cạnh đó, nhãn hàng mong muốn song hành cùng con đường toả sáng của Tân Hoa hậu trong hành trình mới – hành trình lan toả sắc đẹp và lòng nhân ái.

Tiến sĩ Lê Như Hiếu xúc động trong khoảnh khắc chuyển giao vương miện và chia sẻ về quá trình chế tác. Ảnh: Miss World Vietnam

Cận cảnh vương miện Non nước Việt từ Long Beach Pearl

Long Beach Pearl - thương hiệu trang sức ngọc trai cao cấp hàng đầu luôn mang đến những sản phẩm chất lượng để tô điểm vẻ đẹp cho phái nữ. Hơn một thập kỷ phụng sự vẻ đẹp, Long Beach Pearl đã và đang đồng hành để lan toả vẻ đẹp của con người Việt Nam đến bạn bè thế giới. Đây là đơn vị chế tác vương miện uy tín cho các cuộc thi nhan sắc hàng đầu trong và ngoài nước như Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam, Miss International Japan (Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản), Miss International (Hoa hậu Quốc tế),... Năm 2023, Long Beach Pearl trở thành Nhà tài trợ trang sức và vương miện của Miss World Vietnam 2023. Cùng với chiếc vương miện Non nước Việt dành cho tân hoa hậu, Long Beach Pearl đã một lần nữa khẳng định mục tiêu và giá trị của thương hiệu – tôn vinh nhan sắc Việt.