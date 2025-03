Cận cảnh món quýt nướng mới toanh đang làm chao đảo giới trẻ: Mềm nhũn, nóng hổi, được 2 diễn viên hot nhất hiện tại lăng xê

Những món ăn trong phim Hàn Quốc từ lâu đã có sức hút đặc biệt, không chỉ làm khán giả mãn nhãn mà còn kích thích vị giác, thậm chí tạo nên xu hướng ẩm thực. Gần đây, bộ phim When Life Gives You Tangerines, với sự tham gia của IU và Park Bo Gum, đang gây bão trên mạng xã hội khi lọt vào top những bộ phim được xem nhiều nhất tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Lấy bối cảnh đảo Jeju những năm xưa cũ, When Life Gives You Tangerines không chỉ kể câu chuyện đầy cảm xúc về cuộc đời gian truân của Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo Gum) mà còn mang đến một bức tranh sống động về văn hóa ẩm thực của vùng đảo này. Trong số những món ăn đặc trưng xuất hiện xuyên suốt bộ phim, quýt nướng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Ở đảo Jeju, quýt không chỉ là một loại trái cây đặc sản mà còn được biến tấu thành nhiều món ăn khác nhau. Trong đó, quýt nướng là một món ăn nhẹ đã có từ rất lâu đời. Món ăn này đặc biệt được ưa chuộng vào mùa đông, khi thời tiết lạnh giá khiến người ta khao khát một thứ gì đó ấm áp. Trong When Life Gives You Tangerines, món quýt nướng xuất hiện trong một số phân cảnh đầy cảm xúc. Hình ảnh những quả quýt được nướng trên bếp lửa, lớp vỏ cháy xém nhưng bên trong lại mềm ngọt, đã khiến khán giả không khỏi tò mò về món ăn giản dị nhưng đầy hấp dẫn này. Nhiều người sau khi xem phim đã tìm kiếm và thử làm quýt nướng tại nhà.

Thử món quýt nướng "hot hit" trong phim mới của IU và Park Bo Gum

Nếu muốn thử món quýt nướng ngay tại nhà, bạn có thể tham khảo một số cách làm dưới đây:

Nướng trên vỉ nướng hoặc bọc giấy bạc

Một cách khác để làm quýt nướng là đặt trực tiếp lên vỉ nướng và để lửa nhỏ. Hoặc, bạn có thể bọc quýt trong giấy bạc rồi đặt lên bếp củi hoặc than hồng. Cách này giúp quýt không bị cháy trực tiếp, giữ được độ ẩm bên trong mà vẫn làm tăng độ ngọt của phần thịt quýt. Đây là phương pháp phù hợp khi bạn muốn quýt có hương vị dịu hơn mà vẫn giữ được kết cấu mọng nước.

Nướng bằng chảo rán

Nếu không có bếp lửa hoặc vỉ nướng, bạn có thể sử dụng chảo rán để làm quýt nướng. Đầu tiên, cắt đôi quả quýt theo chiều ngang, sau đó đặt úp phần cắt xuống chảo và nướng ở lửa nhỏ. Khi phần thịt quýt bắt đầu chuyển sang màu nâu và hơi caramel hóa, hương vị của nó sẽ trở nên đậm đà hơn. Cách này giúp phần nước quýt được cô đặc, tạo ra một vị ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được độ mềm của thịt quýt.

Nướng bằng nồi chiên không dầu

Nếu muốn làm quýt nướng một cách hiện đại hơn, nồi chiên không dầu là một lựa chọn tiện lợi. Trước tiên, rửa sạch quýt và để ráo nước. Sau đó, đặt quýt vào nồi chiên không dầu, nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong 10 phút. Tiếp theo, lật quýt và tiếp tục nướng thêm 5-10 phút nữa để đảm bảo vỏ quýt cháy xém nhẹ, trong khi phần thịt bên trong trở nên mềm ngọt và dễ tiêu hóa hơn. Phương pháp này phù hợp với những ai muốn thưởng thức quýt nướng tại nhà mà không cần dùng bếp củi hay chảo rán.

Tuy phương thức làm khác nhau nhưng nhìn chung đều cho ra món quýt nướng với hương vị đặc trưng. Khi quýt được nướng lên, nó bắt đầu tỏa ra một mùi thơm ấm áp, thoảng hương tinh dầu cam quýt nhưng dịu hơn, không nồng gắt như lúc bóc quýt tươi. Cầm quả quýt nóng hổi trên tay, cảm giác đầu tiên là lớp vỏ ngoài hơi ráp, có chỗ cháy xém nhưng không quá giòn. Điều thú vị là lớp sơ quýt dường như bám hết vào vỏ, khiến phần tép bên trong trông sạch hơn, không bị dính sơ như khi ăn quýt tươi.

Cắn một miếng, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Vị chua giảm đi đáng kể, thay vào đó là vị ngọt đậm đà hơn. Nước ép bên trong nóng hổi, khi tan ra trong miệng sẽ mang lại cảm giác ấm áp cực kỳ dễ chịu, đặc biệt là vào những ngày đông lạnh. Lớp vỏ cháy xém cũng có vị khá thú vị. Phần vỏ bị nhiệt làm các chất trong vỏ thấm vào múi quýt nên đôi khi lại lẫn một chút đắng nhẹ, tạo ra một vị hơi "lạ miệng". Tuy nhiên, sau khi ăn vài quả bạn sẽ thấy dễ ăn hơn, thậm chí là khá cuốn.

Để quýt nướng có hương vị ngon nhất, hãy canh lửa sao cho lớp vỏ chỉ cháy xém vừa phải, đừng để cháy đen hoàn toàn. Nếu nướng đúng cách, phần thịt quýt bên trong sẽ ngọt đậm hơn, mềm mọng, mà không bị lẫn vị đắng từ vỏ cháy. Nếu vỏ bị cháy quá mức, không chỉ khó bóc mà còn có thể làm mất đi sự cân bằng hương vị của món quýt nướng. Thêm một lưu ý nữa khi quýt đã nướng chín bạn nên để quýt nguội một chút, sau đó bóc lớp vỏ ra sẽ dễ dàng hơn.

Không chỉ là một món ăn vặt hấp dẫn, quýt nướng còn được xem là bài thuốc dân gian giúp phòng chống cảm lạnh. Người dân Jeju từ lâu đã có thói quen ăn quýt nướng khi bị cảm, bởi trong quýt có chứa nhiều vitamin C, flavonoid và carotenoid, giúp tăng cường miễn dịch và cải thiện tuần hoàn máu. Đặc biệt, với những ai không thích vị chua của quýt tươi hoặc dễ bị ợ nóng khi ăn quýt, thì quýt nướng là một giải pháp hoàn hảo. Khi nướng lên, các chất chua giảm đi, giúp dễ ăn hơn và tốt cho dạ dày.

Nhờ When Life Gives You Tangerines, món quýt nướng giản dị của đảo Jeju đã được nhiều người biết đến và yêu thích hơn. Nếu bạn chưa từng thử món quýt nướng, hãy một lần tự tay chế biến và thưởng thức, có thể bạn sẽ mê mẩn hương vị ấm áp, ngọt lành lại lạ lạ của loại quả quen thuộc này.