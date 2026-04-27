Cận cảnh chiếc quạt LG Heritage Fan: Khi di sản Goldstar D-301 sống lại trong một thiết kế hiện đại

Trước khi trở thành LG Electronics như hiện tại, thương hiệu này khởi nguồn từ Lucky Chemical (1947) và sau đó là Goldstar (1958) - công ty điện tử đầu tiên của quốc gia.

Chính trong giai đoạn sơ khai đó, Goldstar đã cho ra đời những sản phẩm mang tính tiên phong, góp phần định hình thói quen tiêu dùng hiện đại của người Hàn Quốc. Nổi bật trong số đó là chiếc quạt điện D-301, thiết bị không chỉ đánh dấu bước tiến về công nghệ sản xuất nội địa mà còn trở thành biểu tượng cho một thời kỳ công nghiệp hóa.

Câu chuyện về chiếc quạt này bắt nguồn từ hơn 80 năm trước. Nguồn gốc của LG có thể truy về năm 1947, khi Lucky Chemical Co. trở thành nhà sản xuất nhựa đầu tiên tại Hàn Quốc. Hơn một thập kỷ sau, vào năm 1958, công ty thành lập Goldstar, doanh nghiệp điện tử đầu tiên của quốc gia.

Chính trong giai đoạn đầu đó, Goldstar đã cho ra đời D-301, chiếc quạt điện đầu tiên được sản xuất nội địa. Sản phẩm nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự tiện nghi hiện đại và niềm tự hào công nghiệp.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, những sản phẩm như D-301 của Goldstar đã mở ra cánh cửa cho các sản phẩm điện tử ‘Made in Korea’ bước ra thị trường toàn cầu, đồng thời đặt nền móng cho LG Electronics mà bạn biết đến ngày nay.

Tháng 8/2025, LG đã đánh dấu cột mốc đặc biệt bằng việc giới thiệu Heritage Fan, phiên bản tái hiện D-301 với cách tiếp cận hiện đại, kết hợp giữa thiết kế nguyên bản và công nghệ mới.

Dù không được mở bán thương mại, chúng tôi đã có dịp trực tiếp trải nghiệm sản phẩm này. Heritage Fan không đơn thuần là một mẫu quạt điện mang phong cách retro

Đằng sau thiết kế này là cả một câu chuyện kéo dài gần 80 năm, gắn liền với sự hình thành của ngành điện tử Hàn Quốc

Ở góc nhìn cận cảnh, Heritage Fan cho thấy mức độ hoàn thiện cao và sự trung thành với thiết kế nguyên bản. Khung kim loại cong, lồng quạt đan dày cùng bố cục ba cánh đặc trưng đều được giữ lại

Điểm nhấn nằm ở cụm logo vương miện Goldstar khắc nổi, cùng các nang quạt mang phong cách cổ điển

Núm xoay analog tiếp tục được duy trì, mang lại cảm giác sử dụng cơ học rõ ràng, một chi tiết hiếm thấy trên các thiết bị hiện đại. Tất cả đều giữ trọn tinh thần của bản gốc thập niên 1960

Ẩn sau lớp vỏ hoài cổ là hệ thống công nghệ hoàn toàn mới. LG trang bị cho Heritage Fan động cơ BLDC hiệu suất cao, giúp quạt vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng hơn đáng kể so với các thế hệ trước

Ngoài ra, sản phẩm còn tích hợp pin sạc, cho phép sử dụng không dây lên đến 10 giờ, biến một thiết kế mang tính hoài niệm trở thành thiết bị linh hoạt trong đời sống hiện đại

Dù gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa yếu tố di sản và công nghệ, LG cho biết Heritage Fan chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn và không bán ra thị trường