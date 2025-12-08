Bạch Kính Đình (sinh năm 1993) là một trong những sao nam quốc dân được yêu thích tại Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Anh chàng gây thương nhớ với hình ảnh một nam thần trẻ trung, điềm đạm và mang năng lượng chữa lành. Từ những vai diễn ấm áp đến loạt chương trình giải trí gây sốt, anh xây dựng hình tượng người đàn ông tinh tế, dịu dàng nhưng không kém phần sâu sắc. Ít ai ngờ phía sau ánh đèn sân khấu, gu sống của anh cũng lặng lẽ và tinh tế y hệt tính cách ấy.

Chỉ qua vài khoảnh khắc hiếm hoi được anh chia sẻ trên mạng xã hội, căn biệt thự của mỹ nam 32 tuổi đã trở thành chủ đề gây bão. Không phô trương, không dát vàng lộng lẫy, ngôi nhà của Bạch Kính Đình quyến rũ theo cách riêng, cực kỳ tinh giản nhưng sang trọng đến mức dân mạng phải thốt lên: không một chi tiết nào thừa, không một góc nào phô.

Không gian tối giản nhưng xa xỉ

Toàn bộ phần nền của căn biệt thự được lát gạch men kết hợp với tông tường trắng ấm phủ lớp microcement mịn, tạo nên một phông nền vừa hiện đại vừa tinh sạch. Trần nhà được giữ nguyên bản, không hề thêm thắt phào chỉ hay chi tiết trang trí, khiến tổng thể toát lên vẻ tối giản nhưng cực kỳ có chủ đích.

Bởi vậy, cảm giác đầu tiên khi bước vào không gian này chính là sự nhẹ nhõm lan tỏa, không khí như được gột rửa khỏi mọi ồn ã và rối mắt thường thấy trong các căn nhà hiện đại. Mỗi bước di chuyển đều mang lại cảm giác thoáng đãng, sạch sẽ và yên bình.

Bạch Kính Đình sử dụng chủ yếu là màu trắng cho nội thất, hòa cùng ánh sáng tự nhiên tràn vào từ mọi hướng. Sự kết hợp này khiến căn biệt thự trông giống như một bức tranh nghệ thuật được sắp đặt kỹ lưỡng. Nhìn kỹ từng góc mới thấy rõ sự tinh tế mà chủ nhân đã dồn vào: không món đồ nào dư thừa, không chi tiết nào bị lạc tông, tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa và đầy chiều sâu.

Phòng khách cực rộng nhưng bày trí tối thiểu

Dù diện tích lớn, Bạch Kính Đình vẫn cố tình để không gian mở giữa phòng khách - phòng ăn - bếp. Không một bức vách, không một tấm bình phong. Tất cả kết nối thành một tổng thể rộng thoáng, mềm mượt về thị giác.

Phòng khách chỉ có ba món chính: sofa trắng dáng dài, bàn trà phủ sơn mờ và một chiếc đèn đứng nghệ thuật. Nhưng từng món đều thuộc phân khúc xa xỉ:

Sofa đến từ một thương hiệu nội thất Ý nằm trong top đầu thế giới, giá mỗi chiếc lên đến vài chục triệu tệ.

Đèn cây sử dụng chất liệu giấy washi - di sản văn hóa phi vật thể, khiến ánh sáng mềm và tinh tế hơn bất kỳ loại đèn thông thường nào.

Không phô diễn nhưng đủ để thấy phong cách sống rất mực tinh tế của chủ nhân.

Bếp và phòng ăn cũng tối giản nhưng tinh xảo

Ngay sau phòng khách là khu bếp - nơi được phân chia bằng chất liệu gạch khác màu chứ không cần vách ngăn. Bạch Kính Đình chọn bộ tủ bếp chữ I giấu toàn bộ thiết bị, chỉ để lộ một mặt bàn sạch trơn. Các thiết bị nấu nướng đều đặt gọn trong hệ tủ trên, vừa đẹp vừa tối ưu hóa công năng.

Điểm nhấn thú vị là chiếc bàn phụ hình chú khỉ - tác phẩm nổi tiếng của nhà thiết kế Jaime Hayon. Chỉ một món đồ nhỏ cũng đủ cho thấy gu thẩm mỹ của chủ nhân không phải dạng vừa.

Kế đó là bàn ăn đá màu trắng ngà, kết hợp cùng hai ghế tựa dáng thanh mảnh. Tông màu trung tính, ánh đèn vàng nhẹ và bố cục gọn ghẽ khiến khu vực này vừa ấm cúng vừa sang trọng.

Ban công và phòng đọc - nơi thể hiện rõ tâm hồn yên tĩnh của nam thần

Đối diện bàn ăn là ban công chỉ đặt duy nhất một chiếc ghế nghệ thuật. Không bàn, không cây, không trang trí. Đây là góc anh dùng để đọc sách, suy nghĩ và tách khỏi nhịp sống vội vã. Phòng làm việc của Bạch Kính Đình thì phá cách hoàn toàn: không dùng tủ sách, mà thay bằng các hốc tường để bày từng cuốn sách và món đồ nghệ thuật. Một bàn làm việc hình bán nguyệt, vài chiếc ghế thiết kế lạ mắt, thế là đủ. Không rườm rà nhưng cực kỳ cá tính.

Phòng ngủ và phòng tắm - đỉnh cao của tinh giản

Phòng ngủ gây ấn tượng mạnh nhất với chiếc giường dạng bục đặt liền mặt sàn. Không chân, không thành, không táp - chỉ có một mặt phẳng lớn mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Đây là kiểu bố trí được nhiều kiến trúc sư đánh giá là tinh giản cao cấp khó đạt nhất.

Phòng tắm cũng tối giản nhưng đẳng cấp: bồn tắm terrazzo, đồ vệ sinh tông đen, bồn rửa màu xanh nhạt. Mỗi món đều có thiết kế riêng nhưng khi kết hợp lại, tổng thể lại cực kỳ hài hòa.





Nhìn vào ngôi nhà của Bạch Kính Đình mới hiểu vì sao anh luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thanh lọc người đối diện. Nhà của anh không chạy theo xu hướng xa hoa phô trương mà toát lên sự điềm tĩnh, sâu sắc và gu sống biết chọn lọc.

Theo: Toutiao