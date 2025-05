Camera vụ đối tượng giả gái, chích điện 2 người dân: Lộ diện gã đàn ông có bàn tay phải bị cụt ngón út

Vụ việc được nhắc tới xảy ra vào chiều ngày 10/5 tại một sân bóng ở khu phố 12 (phường Dương Đông, TP. Phú Quốc) và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hôi, sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận.

Theo nội dung đoạn clip thì vào thời điểm này, một người mặc áo khoác, quần jean, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đội tóc giả... truy đuổi người phụ nữ, dùng chích điện tự chế liên tục tấn công khiến người này ngã ra xuống sân. Ngoài việc chích điện, đối tượng còn đánh vào đầu người phụ nữ nhiều lần. Trước sự tấn công ấy, người phụ nữ gần như không thể phản kháng mà chỉ có thể la hét trong sự bất lực.

Chứng kiến sự việc, một người đàn ông ở gần đó đã cầm theo chổi, gậy chạy tới giải cứu nhưng cũng bị đối tượng chích điện, tấn công. Sự việc chỉ dừng lại khi có nhiều người chạy tới hỗ trợ, giúp đỡ hai nạn nhân.

Chân dung đối tượng giả gái chích điện 2 người dân

Bước đầu, công an xác định người có hành vi chích điện trong đoạn clip trên có tên là Hòa, khoảng 40 tuổi, ngón út bàn tay phải bị cụt.

Thông tin trên báo Công an Nhân dân (CAND), khoảng 16h ngày 10/5, chị Võ Thị Diễm Thúy (SN 1994; HKTT: ấp Sóc Cung, xã Phi Thông, TP Rạch Giá, Kiên Giang) cùng bạn trai là Trần Văn Quang (SN 1996, HKTT: khóm 5, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đang bán chuột tại khu vực trước sân bóng đá. Lúc này, một người điều khiển xe mô tô loại Nouvo 4 màu đỏ đen, tóc dài, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, áo khoác màu đen, quần jean dài màu xanh chạy lại chỗ Thúy đứng bán.

Khi người này tiến gần tới Thuý, Quang nhận ra người này chính là Hòa - người cùng làm công trình xây dựng với Thúy trước đây. Hòa liền chích điện vào người Quang, làm Quang ngã ra phía sau. Đồng thời cùng lúc đó, Hòa quay qua chích điện vào người Thúy.

Thúy la lên cảnh báo cho bạn trai rồi bỏ chạy vào phía trong sân bóng. Hòa đuổi theo tấn công Thuý, Quang xông đến giải vây cho bạn gái. Sự việc diễn ở sân bóng đã được camera an ninh ghi lại. Được biết, sau đó Thúy và Quang được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc.

Đối tượng Hoà (Ảnh: Báo CAND)

Công an địa phương đã phát thông báo truy tìm người này. Công an tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú, bến tàu, phà, các điểm bán tạp hóa, ăn uống… trên địa bàn TP. Phú Quốc và người dân đề cao cảnh giác. Cạnh đó, nếu phát hiện người có đặc điểm nêu trên thì kịp thời thông báo đến công an gần nhất.