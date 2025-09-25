Camera giám sát ghi lại hành động của bé gái 2 tuổi: "Nuôi được con thế này đúng là có phước 3 đời"

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao chia sẻ một đoạn clip khiến bao người xem phải thốt lên “Quá ấm lòng!”. Clip cắt từ camera giám sát ghi lại cảnh tượng trong phòng khách của một gia đình.

Trong clip xuất hiện 3 nhân vật: người mẹ, cô con gái 2 tuổi và một cụ ông tuổi cao sức yếu. Theo đó, mở đầu là cảnh người mẹ bế con mình từ xe đẩy xuống và loay hoay sắp xếp đồ sau khi ra ngoài về. Đúng lúc này, người ông lớn tuổi đang nằm nghỉ trên ghế salon muốn đứng dậy đi lại. Tuy nhiên, vì chân tay đã yếu, ông loay hoay với cây gậy suốt gần 1 phút mà không thể thành công đứng lên.

Lúc này, cô bé 2 tuổi đã chạy tới. Mới phút trước em còn ríu rít hỏi mẹ: "Bố đâu mẹ ơi? Bố chưa về hả mẹ?", vậy mà ngay sau đó, không ai bảo em nhưng em vẫn chủ động tiến tới giúp ông. Em cúi người xỏ dép giúp ông, rồi dùng cơ thể bé xíu xiu của mình làm điểm tựa để ông đứng lên, từng bước chậm rãi quanh phòng. Cảnh tượng giản dị nhưng đầy xúc động, khiến người xem không khỏi mỉm cười và rưng rưng nước mắt.

Khoảnh khắc này khiến ai chứng kiến cũng ấm lòng.

Clip này sau đó đã được mẹ đăng tải lên MXH kèm caption xúc động: "Không ngờ em bé ngoan 2 tuổi của mẹ lại hiểu chuyện đến thế, bé tí tẹo teo mà xông lên đỡ ông". Ngay lập tức, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân tình. Netizen đồng loạt bày tỏ sự yêu thích, trầm trồ trước hành động hiếu thảo của cô cháu gái nhỏ. Nhiều bình luận còn nhấn mạnh, khoảnh khắc này nhắc nhở mọi người về giá trị gia đình và tầm quan trọng của những hành động nhỏ nhưng chan chứa tình thương.

- Nhìn mà muốn rơi nước mắt, cháu ngoan quá!.

- Ông bà tuổi cao mà có cháu biết quan tâm thế này thật hạnh phúc.

- Tình cảm gia đình không gì sánh được, nhìn cảnh này mà thấy ấm lòng cả ngày.

- Xem mà vừa cười vừa xúc động, bé chăm ông chuẩn luôn!

- Chỉ vài giây ngắn ngủi mà thấy tình thương lan tỏa khắp mọi người.

- Nhìn cháu dìu ông mà tự nhủ phải yêu thương ba mẹ nhiều hơn

Quá đáng yêu phải không nào!

Làm sao để dạy đứa trẻ biết yêu quý gia đình?

Yêu thương gia đình không phải là điều tự nhiên mà trẻ nào cũng biết, mà cần được hình thành từng bước từ những trải nghiệm, hành động và lời dạy của cha mẹ. Để dạy trẻ biết quý trọng gia đình, trước hết, cha mẹ cần làm gương. Trẻ thường học theo hành vi của người lớn, vì vậy, khi thấy bố mẹ yêu thương, quan tâm và chia sẻ với ông bà, anh chị em trong gia đình, trẻ sẽ bắt đầu hình thành nhận thức về tình cảm gia đình. Một cái ôm, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng hay việc cùng nhau dọn dẹp, nấu ăn, dù đơn giản, cũng giúp trẻ nhận ra rằng gia đình là nơi được yêu thương và tôn trọng.

Tiếp theo, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm và tham gia vào các hoạt động chung cũng là cách hiệu quả để nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Những khoảnh khắc cùng nhau ăn cơm, chơi trò chơi, đi dạo hay cùng chăm sóc thú cưng, cây cối sẽ giúp trẻ cảm nhận sự gắn kết và niềm vui khi ở bên người thân. Khi trẻ được tham gia vào các việc nhỏ trong gia đình, như xếp bàn ăn, phụ giúp nấu nướng hay xếp quần áo cho anh chị em, trẻ sẽ hiểu rằng mỗi thành viên đều có vai trò và đóng góp trong gia đình, từ đó biết trân trọng và quan tâm đến người khác.

Lời nói và cách giao tiếp cũng đóng vai trò quan trọng. Cha mẹ nên thường xuyên nói lời yêu thương, cảm ơn và khích lệ trẻ khi trẻ biết quan tâm người thân. Những câu nói đơn giản như “Cảm ơn con đã giúp bà” hay “Con thật tuyệt khi chăm sóc em” sẽ giúp trẻ cảm nhận được giá trị của sự quan tâm và đồng thời nuôi dưỡng lòng biết ơn trong trẻ. Ngoài ra, việc lắng nghe trẻ, chia sẻ cảm xúc và giải thích tầm quan trọng của gia đình cũng giúp trẻ hiểu rằng tình cảm gia đình là quý giá và cần được trân trọng.

Cuối cùng, hình thành thói quen chăm sóc và quan tâm người thân từ những hành động nhỏ nhất sẽ dần giúp trẻ phát triển lòng yêu thương gia đình một cách tự nhiên. Khi trẻ học cách giúp đỡ, chia sẻ, dìu dắt hoặc chăm sóc người thân, trẻ không chỉ rèn luyện kỹ năng sống mà còn nhận ra rằng gia đình là nơi bình yên, nơi có người luôn quan tâm và bảo vệ mình.

Tóm lại, để trẻ biết yêu quý gia đình, cần kết hợp giữa làm gương, tạo cơ hội trải nghiệm, giao tiếp yêu thương và khuyến khích những hành động quan tâm. Những nỗ lực nhỏ này, lặp đi lặp lại mỗi ngày, sẽ giúp trẻ hình thành tình cảm gắn bó với gia đình, biết trân trọng và nâng niu những người thân xung quanh. Gia đình không chỉ là nơi để trẻ sinh sống mà còn là nơi dạy trẻ cách yêu thương và sống có trách nhiệm với những người thân yêu.