"Cam thường" zoom cận nhan sắc Hà Hồ trên phố, để lộ khoảnh khắc khó chịu ra mặt

Hà Hồ được công chúng ưu ái gọi là "Nữ hoàng giải trí" Vbiz suốt nhiều năm qua cũng có lý do, không chỉ sự nghiệp ngày càng thăng hoa mà nữ ca sĩ còn sở hưu nhan sắc "lên hương" theo thời gian. Hà Hồ là một trong số ít mỹ nhân Việt luôn giữ vững phong độ "vượt ải" camera thường thành công. Gần đây, Hà Hồ và các "học trò" của The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng) đã thực hiện bộ ảnh khoe sắc tại chợ Bến Thành (TP.HCM).

Qua ống kính của "team qua đường", Hà Hồ gây ấn tượng bởi thần thái sang chảnh và khuôn mặt đẹp bất chấp mọi góc chụp. Thế nhưng, một vài khoảnh khắc Hà Hồ gây chú ý vì nhăn mặt và tỏ thái độ khó chịu khi đứng tạo dáng giữa dàn mỹ nhân. Hoá ra, lý do mẹ bỉm 3 con có biểu cảm thế kia là do trời nóng giữa trưa, nắng chiếu thẳng vào mắt. Dù có phần mệt mỏi nhưng Hà Hồ vẫn rất nhiệt tình, vui vẻ khi hướng dẫn các thành viên trong đội chụp ảnh.

Cận nhan sắc Hà Hồ qua ống kính của "team qua đường" (Nguồn: T Production)

Hà Hồ thể hiện thần thái kiêu sa, nổi bần bật giữa phố

Ảnh chưa cần chỉnh sửa, chỉ chụp ngẫu nhiên mà mẹ 3 con đã đẹp thế này

Hà Hồ nhăn mặt, than trời vì chụp ảnh giữa trưa nắng nóng

Nói về chiến thuật khi tái xuất làm huấn luyện viên, Hà Hồ chia sẻ: "Tôi là một người hết lòng, hết tâm cùng với các thí sinh. Tất nhiên tôi cũng sẽ tranh giành hết sức để có những người chủ chốt. Bên cạnh đó, tôi phải chấp nhận một sự thật nếu mình không đủ thời gian hay không đủ tốt bằng các bạn khác hoặc bất kì một lý do nào đó chính đáng mà không thắng cuộc thì cũng chẳng sao. Tôi cứ làm hết mình và việc còn lại còn phụ thuộc vào may mắn nữa".

Hà Hồ và 6 thành viên đã có hoạt động chụp ảnh ở các địa điểm nổi tiếng tại TP.HCM