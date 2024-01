Cái răng cái tóc là góc con người: "Ông chú" Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi hoá ra không già đến vậy, visual lột xác nhờ sự thay đổi nhỏ

Nam diễn viên Kim Joong Hee đang gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vai diễn vị sếp, mê gái đẹp bất tài trong Cô đi mà lấy chồng tôi. Thoạt nhìn Kim Joong Hee, khán giả tưởng anh phải ngoài 50 tuổi. Nhưng trên thực tế, Kim Joong Hee sinh năm 1984, chỉ hơn nữ phụ Song Ha Yoon 2 tuổi nhưng lên màn ảnh lại trông như 2 bố con.

Tuy nhiên, đó chỉ là màn "dìm visual" để vào vai. Mới đây, netizen đã tìm thấy loạt ảnh nam diễn viên điển trai, trẻ trung hơn rất nhiều khi để kiểu tóc khác. Thậm chí Kim Joong Hee trong phim và ngoài đời trông như thể 2 người khác nhau. Nhiều netizen sốc nặng trước điều này và tấm tắc đúng là kiểu tóc rất quan trọng, có thể "dìm hàng" và nâng tầm visual của nam diễn viên sinh năm 1984.

Song Ha Yoon và Kim Joong Hee trông như bố con trên màn ảnh, nhưng thực tế chỉ chênh nhau 2 tuổi

Thoạt nhìn, ai cũng tưởng nam diễn viên Kim Joong Hee đang ở độ tuổi 50-60

Thế nhưng visual ngoài đời của nam diễn viên đã khiến khán giả sốc nặng. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc, Kim Joong Hee điển trai và trẻ trung hơn rất nhiều

Trông Kim Joong Hee ngoài đời và trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi như thể 2 người khác nhau

Quả thật kiểu tóc lơ thơ, hói trán trong phim đã "dìm visual" của nam diễn viên rất nhiều

Visual thật của nam diễn viên sinh năm 1984 không đến mức "hack tuổi" đỉnh cao...

... nhưng chắc chắn không "dừ chát" như nhân vật của anh trên màn ảnh

Không chỉ tại Cô đi mà lấy chồng tôi, Kim Joong Hee còn nhiều lần không ngại tự già hóa bản thân để vào vai. Trong loạt phim Moving, Through The Darkness, Mr. Sunshine, Kim Joong Hee đều hóa thân thành những nhân vật trung niên "dừ chát" hơn rất nhiều so với ngoại hình thật của anh. Điều này khiến khán giả vô cùng cảm phục tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cống hiến của Kim Joong Hee.

Kim Joong Hee sinh năm 1984 và bước vào làng điện ảnh khá muộn, khi đã 31 tuổi. Dù vậy, nam diễn viên đã dần khẳng định được tên tuổi qua loạt phim Mr. Sunshine, Voice 4, Moving, Cobweb và đặc biệt là Cô đi mà lấy chồng tôi.

Kim Joong Hee không ngại làm xấu bản thân để vào vai người già trên màn ảnh

Nguồn: Kbizoom